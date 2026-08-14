Την παρουσία του στον ημιτελικό 200μ πεταλούδα εξασφάλισε ο Απόστολος Σίσκος.

Ο Απόστολος Σίσκος πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά των 200μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού.

Ο Έλληνας κολυμβητής αγωνίστηκε στην 4η προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε στην 5η θέση με χρόνο 1:57.06. Η επίδοσή του ήταν αρκετή για να τον φέρει στη 13η θέση της συνολικής κατάταξης και να του εξασφαλίσει την παρουσία του στην επόμενη φάση.

Να θυμίσουμε πως την Τετάρτη 12 Αυγούστου έκανε την πιο γρήγορη κούρσα της καριέρας του και συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο με 1:53.81, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι!