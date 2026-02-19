Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στην πορεία του στο 500άρι τουρνουά στην Ντόχα, ηττήθηκε από τον κάτοχο του τίτλου Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-3, 7-6(2) κι έμεινε εκτός ημιτελικών.

Ο πρώτος ημιτελικός μετά τον περασμένο Φεβρουάριο, δεν ήρθε για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που γνώρισε την ήττα από τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-3, 7-6(2) στα προημιτελικά στο 500άρι τουρνουά στην Ντόχα.

Ο Τσιτσιπάς στα τέλη του περασμένου Φλεβάρη κατακτούσε τον τίτλο στο 500άρι τουρνουά στο Ντουμπάι κι από τότε δεν είχε εμφανιστεί σε ημιτελικό στο tour. Τώρα απέναντι στον κάτοχο του τίτλου στην Ντόχα, Αντρέι Ρούμπλεφ, παρουσιάστηκε νωθρός, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό.

Πλέον ο 27χρονος Έλληνας παίκτης έχει να διαχειριστεί μια ειδική κατάσταση. Ακολουθεί το τουρνουά στο Ντουμπάι κι εκεί θα χρειαστεί να υπερασπιστεί 500 βαθμούς και αν δεν τα καταφέρει, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να βρεθεί εκτός του Top 50 για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ χρόνια.

Έχασε πέντε break points και το σετ

Μετά το πρώτο service game για κάθε παίκτη, ο Τσιτσιπάς βρέθηκε στο 30-40 και με διπλό λάθος έδωσε στον Ρούμπλεφ την ευκαιρία να φθάσει σε break και να προσπεράσει με 2-1 και διατηρώντας χωρίς προβλήματα το σερβίς του να κάνει το 3-1.

Ο Τσιτσιπάς μείωσε, όμως στο 6ο game, που κρίθηκε σε 16 πόντους, σπατάλησε τέσσερις ευκαιρίες για break, με τον Ρούμπλεφ να διατηρεί το προβάδισμα (4-2).

O Έλληνας παίκτης απάντησε με love game, αλλά και πάλι στο 8ο game, δεν εκμεταλλεύτηκε το 5ο συνολικά break point (5-3).

Στο 9ο game και στο 0-30 ο Τσιτσιπάς ζήτησε να αλλάξει το κορδόνι στο αριστερό του παπούτσι και με την επανέναρξη του αγώνα, ο Ρούμπλεφ με δύο στη σειρά πόντους έφθασε σε νέο break και στην κατάκτηση του σετ με 6-3.

Χαμένο tie break κι αποκλεισμός



Οι παίκτες διατηρώντας το σερβίς τους, το 2ο σετ κύλησε στο 2-2 και στο 3-3. Ο Ρούμπλεφ με love game έκανε το 4-3, με τον Τσιτσιπά να απαντά με το ίδιο νόμισμα (4-4).

Στον ίδιο ρυθμό ο Ρούμπλεφ προηγήθηκε με 5-4, τον Τσιτσιπά με νέο love game, να ισοφαρίζει σε 5-5, τον Ρούμπλεφ να φθάνει χωρίς προβλήματα στο 6-5 και το σετ να οδηγείται στo tie break: Εκεί ο Ρούμπλεφ προηγήθηκε με 3-0 και 4-1, έφθασε σε τετραπλό match point κι αμέσως έκλεισε το σετ με 7-6(2) και την πρόκριση στα ημιτελικά.