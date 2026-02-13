Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να αλλάξει αγωνιστική εικόνα στην Ντόχα και κυρίως στο Ντουμπάι, καθώς σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει να έχει βρεθεί εκτός του Top 50.

O Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται μπροστά στην κατάσταση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη και η οποία σιγά σιγά και με την πορεία της στην Ντόχα, φαίνεται να ξεπερνά.

Η ήττα από τον Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ με 6-4, 7-6(4) και ο αποκλεισμός στον 2ο γύρο του ATP 500 στο Ρότερνταμ, αποτέλεσε για τον Τσιτσιπά μια συνέχεια στα παρατεταμένα κακά αποτελέσματα στο tour.

O 27χρονος παίκτης τους τελευταίους έξι μήνες έχει καταφέρει μόλις μια νίκη απέναντι σε παίκτη του Top 30, αυτή κόντρα στον Άρθουρ Ρίντερκνεχ στις αρχές της εβδομάδας στο Ρότερνταμ.

Ο Τσιτσιπάς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο No.32 της παγκόσμιας κατάταξης και μπορεί να χάσει μια ή δύο θέσεις, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη το τουρνουά στο Ρότερνταμ και το 250άρι στο Μπουένος Άιρες.

Όμως ο κίνδυνος για μεγάλη πτώση για τον Στέφανο Τσιτσιπά βρίσκεται μπροστά του. Την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί το 500άρι τουρνουά στην Ντόχα (16-21 Φεβρουαρίου), όπου πέρυσι αποκλείστηκε στον γύρο των «32» κι έχει την ευκαιρία να μαζέψει βαθμούς.

Ακολουθεί το 500άρι στο Ντουμπάι (23-28 Φεβρουαρίου), όπου ο Τσιτσιπάς πέρυσι κατέκτησε τον τίτλο και καλείται να υπερασπιστεί 500 βαθμούς κι αν δεν τα καταφέρει, τότε υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να βρεθεί εκτός του Top 50 για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ χρόνια.

