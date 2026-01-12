Ο Μίλος Ράονιτς ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την ενεργό δράση, μέσω μίας μακροσκελούς δημοσίευσης στους προσωπικούς του λογαριασμού στα social media...

Μία εβδομάδα πριν τη έναρξη του πρώτου Grand Slam της σεζόν, του Australian Open, ο Μίλος Ράονιτς ανακοίνωσε στο τενιστικό κοινό την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Ο άλλοτε Νο.3 στον κόσμο και φιναλίστ στο Wimbledon του 2016 γνωστοποίησε πως βάζει τέλος στην πολυετή καριέρα του. Ένας τενίστας, ο οποίος καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους σέρβερ της σύγχρονης εποχή, κατέχοντας το ρεκόρ των 47(!) άσων σε ματς best of three sets.

Μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media, ο Μίλος Ράονιτς ευχαρίστησε όλους όσους ήταν μαζί του σε αυτή την μεγάλη πορεία στο επαγγελματικό τένις, δίνοντας μεγάλη σημασία στην μητέρα του και τον πατέρα του.

Η ανακοίνωση του Ράονιτς

«Ήρθε η στιγμή. Αποσύρομαι από το τένις. Είναι μια στιγμή που ξέρεις ότι κάποια μέρα θα έρθει, αλλά με κάποιον τρόπο ποτέ δεν νιώθεις έτοιμος γι’ αυτήν. Όσο έτοιμος θα είμαι ποτέ, είμαι τώρα. Το τένις υπήρξε η αγάπη και η εμμονή μου για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου.

Υπήρξα ο πιο τυχερός άνθρωπος, γιατί μπόρεσα να ζήσω και να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Μπόρεσα να εμφανίζομαι κάθε μέρα και να εστιάζω απλώς στο να γίνομαι καλύτερος, να βλέπω πού θα με οδηγήσει αυτό, παίζοντας ένα παιχνίδι με το οποίο ήρθα σε επαφή στα 8 μου χρόνια, εντελώς τυχαία. Με κάποιον τρόπο, αυτό έγινε ολόκληρη η εμμονή και η παιδική μου ηλικία και στη συνέχεια έγινε το επάγγελμα και η ζωή μου.

Είμαι ευγνώμων για τους απίστευτους φιλάθλους μπροστά στους οποίους είχα την ευκαιρία να αγωνιστώ και να προπονηθώ σε όλο τον κόσμο. Με είδαν να λάμπω στις καλύτερές μου στιγμές και να διαχειρίζομαι τις πιο δύσκολες πάνω στο γήπεδο. Με είδαν να μεγαλώνω. Ευχαριστώ τον καθένα και την καθεμία που στάθηκε, έστω και για μια στιγμή, για να με παρακολουθήσει και να με στηρίξει.

Ευχαριστώ τους προπονητές μου και την ομάδα μου, που απομακρύνθηκαν από τις οικογένειες και τα σπίτια τους για να βρίσκονται στον δρόμο μαζί μου, καθώς κυνηγούσα τα όνειρα και τους στόχους μου. Είμαι ευγνώμων για την καθοδήγηση και τις διδασκαλίες σας.

Ευχαριστώ το ATP Tour, την ITF και όλα τα Grand Slams. Ονειρευόμουν να αγωνιστώ στα σπουδαία τουρνουά σας και είχα την ευκαιρία να ζήσω αυτές τις μοναδικές εμπειρίες, περιτριγυρισμένος από εξαιρετικούς ανθρώπους που έδιναν τον καλύτερό τους εαυτό για το όμορφο παιχνίδι του τένις.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και αντιπάλους μου. Σας θαύμαζα μεγαλώνοντας, σας θαύμαζα σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου και θα συνεχίσω να σας θαυμάζω ως φίλαθλος. Έγινα ο καλύτερος παίκτης που μπορούσα να γίνω, έγινα καλύτερος άνθρωπος και έμαθα πολλά από τα πιο σημαντικά μαθήματα ζωής, χάρη στις προκλήσεις του να αγωνίζομαι μαζί σας, εβδομάδα με την εβδομάδα, για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Ευχαριστώ τον Καναδά. Η οικογένειά μου κι εγώ ήρθαμε εδώ πριν από περισσότερα από 30 χρόνια. Χάρη σε εσάς ακολούθησα το τένις, χάρη σε εσάς άλλαξε η ζωή της οικογένειάς μου και απόλαυσα κάθε στιγμή της ευκαιρίας να σας εκπροσωπώ σε όλο τον κόσμο.

Μαμά, μπαμπά, Τζελένα και Μόμιρ, σας είμαι απίστευτα ευγνώμων που σε τόσες στιγμές βάλατε τις ζωές σας στην άκρη, για να έχω την ευκαιρία να κυνηγήσω ένα όνειρο. Το γεγονός ότι αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα οφείλεται αποκλειστικά σε εσάς. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη συνεχή προσπάθεια και τη συναισθηματική στήριξη που προσφέρατε στα όνειρά μου. Όσο τυχερός κι αν είμαι που βρήκα το τένις, ωχριά μπροστά στο πόσο τυχερός είμαι που σας έχω ως γονείς, αδελφή και αδελφό.

Ελπίζω να κάνω τη σύζυγό μου και τον γιο μου περήφανους κάθε μέρα και ελπίζω να μπορέσω να είμαι για εκείνους η ίδια οικογένεια που υπήρξε η δική μου για μένα.

Ένα μεγάλο κομμάτι της πορείας μου στο τένις ήταν οι απίστευτοι άνθρωποι που στάθηκα τυχερός να γνωρίσω σε όλο τον κόσμο. Σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν σπουδαίοι μέντορες, που μου αφιέρωσαν χρόνο και καθοδήγηση για να μπορέσω να ξεκαθαρίσω το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου. Τους ευχαριστώ που έκαναν το βάρος πολλών από τα πιο σημαντικά ερωτήματα της ζωής μου λίγο πιο ελαφρύ. Η φροντίδα και ο χρόνος τους έκαναν αυτή τη διαδικασία πολύ πιο ξεκάθαρη και εμπνευσμένη.

Τι ακολουθεί; Δεν πρόκειται να κόψω ταχύτητα. Υπάρχει ακόμη τόση ζωή να ζήσω και είμαι το ίδιο παρακινημένος και «πεινασμένος» όσο ήμουν το 2011, όταν έκανα το breakthrough στο tour. Θα βάλω την ίδια προσπάθεια και ένταση στο επόμενο βήμα. Αν μπορέσω να κυνηγήσω την ίδια αριστεία που επιδίωξα στο τένις, προσπαθώντας απλώς να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα, τότε ας δούμε πού θα με οδηγήσει αυτό».