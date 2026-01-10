O Τσιτσιπάς έμαθε την κλήρωσή του στην Αδελαΐδα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το μονοπάτι του στο 250άρι τουρνουά στην Αδελαΐδα, που θα αποτελέσει την πρόβρα τζενεράλε για το Australian Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την πολύ καλή παρουσία του στο United Cup, θα κάνει την τελική του πρόβα πριν από το Australian Open στο 250άρι στην Αδελαΐδα, με το κυρίως ταμπλό αρχίζει τη Δευτέρα (12/1).

Ο Τσιτσιπάς, Νο.7 στο ταμπλό, θα αρχίσει την παρουσία του στον 1ο γύρο με παίκτη από τα προκριματικά. Σε περίπτωση πρόκρισης στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει τον Καναδό, Γκάμπριελ Ντιαλό ή παίκτη από τα προκριματικά.

Στα προημιτελικά πιθανός αντίπαλός του θα είναι ο Τόμι Πολ, Νο2, στο ταμπλό, που με τη σειρά του στον 2ο γύρο θα χρειαστεί να αποκλείσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ράιλι Οπέλκα και τον Αλεκσέι Ποπίριν.

Στα ημιτελικά μπορεί να υπάρξει διασταύρωση με τους Φραντσέσκο Τσερούντολο (Νο.3) και Τόμας Μάχατς.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό, ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα είναι Νο.1 στο ταμπλό, ενώ υπάρχουν επίσης οι Ταλόν Γκρίκσπουρ (Νο.4) Θανάσης Κοκκινάκης και Σεμπάστιαν Κόρντα.



