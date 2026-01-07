Τσιτσιπάς: «Απολαμβάνω τον αγώνα χωρίς πόνο»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πριν αφήσει το Περθ για την Αδελαΐδα έκανε ένα μίνι απολογισμό για την έναρξη της σεζόν και τις τρεις νίκες του στο United Cup.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άρχισε πολύ καλά τη νέα αγωνιστική περίοδο από το Περθ, πετυχαίνοντας τρεις νίκες στο απλό, για την εθνική ομάδα στο United Cup, με τελευταία και πιο σημαντική αυτή απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ, στη σειρά με τις ΗΠΑ.

Η Team Hellas έχασε στο super tie break του μικτού διπλού την πρόκριση έναντι των ΗΠΑ για τα ημιτελικά του United Cup στο Σίδνεϊ, όμως υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για την παρουσία της εθνικής ομάδας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πριν από το ταξίδι στη Μελβούρνη, θα πάρει μέρος στο 250άρι της Αδελαΐδας, που ξεκινά τη Δευτέρα (12/1). Ο Έλληνας παίκτης μετά το τέλος του αγώνα με τις ΗΠΑ, μίλησε στο στο ATPTour.com κάνοντας ένα πρώτο απολογισμό στο ξεκίνημα της σεζόν.



«Είμαι ευχαριστημένος με τη νίκη. Έλειπα για μεγάλο διάστημα και αγώνες σαν κι αυτόν σε δοκιμάζουν στο έπακρο, απέναντι σε παίκτες που ήταν πολύ σταθεροί τους τελευταίους μήνες. Μπήκα στο γήπεδο γνωρίζοντας ότι έπρεπε να έχω τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση. Προσπαθούσα να διαβάσω το παιχνίδι του, να διαβάσω το γήπεδο, να παίξω το παιχνίδι μου. Σε κάποια σημεία κυριάρχησα από τη βασική γραμμή. Είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοσή μου. Είναι μία από εκείνες τις νίκες που προσθέτουν αυτοπεποίθηση», είπε ο Τσιτσιπάς.

Αναφερόμενος στην παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη και για τη συνεργασία τους στο μικτό διπλό τόνισε: «Μίλησα με τη Μαρία. Είμαι περήφανος για εκείνη, τα πήγε εξαιρετικά. Χαίρομαι που μοιράστηκα το γήπεδο μαζί της. Χτίζουμε εξαιρετικό δίδυμο μαζί. Νιώθω ότι σε κάθε αγώνα διπλού καταλήγουμε σε νέες συνειδητοποιήσεις για το παιχνίδι μας. Προφανώς πονάει να χάνεις και να μην παίρνεις τη νίκη που θα μας έστελνε στο Σίδνεϊ, αλλά το βλέπω και σαν μια ευκαιρία για να εξελιχθούμε, να το χρησιμοποιήσουμε θετικά και να επιστρέψουμε ακόμα πιο διψασμένοι στο μέλλον».

We gave it all in the deciding doubles; kudos to Team USA for coming through a close one.



Thank you for partnering up with me this week, @mariasakkari - we're both leaving Perth with great memories & confidence.



So long @UnitedCupTennis, we'll be back 🇬🇷 pic.twitter.com/gaDBtNqsKk — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) January 7, 2026

Τέλος, ο Τσιτσιπάς ρωτήθηκε για το πώς ανταποκρίθηκε το σώμα του μετά την πρώτη εβδομάδα που ήταν αρκετά γεμάτη, απαντώντας: «Μέχρι στιγμής όλα καλά. Το να το βλέπεις αυτό είναι εξαιρετικό, να ξέρεις ότι δεν νιώθεις ενοχλήσεις ή πόνους. Είμαι παγματικά πολύ ευχαριστημένος που απολαμβάνω το τένις καθημερινά, χωρίς πόνο, κάτι που θα μου προκαλούσε και περισσότερο άγχος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπορώ να παίζω το άθλημα που αγαπώ. Απολαμβάνω πραγματικά κάθε αγώνα που μπορώ να παίζω χωρίς πόνο.

Στο μεταξύ ο Τσιτσιπάς με τις νίκες του στο Περθ, ανέβηκε κατά τρεις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και βρέθηκε στο No.31. Kάτι που σημαίνει πως αν δεν υπάρξουν μεγάλες ανατροπές θα είναι μέσα στους 32 seeded παίκτες εν όψει της κλήρωσης του Australian Open την Πέμπτη (12/1).

