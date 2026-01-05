Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι πια μέλος της Ένωσης Επαγγελματιών Αντισφαιριστών κι αποκάλυψε τον λόγο μέσω ανάρτησής του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε μια σημαντική απόφαση την οποία ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (04/01). Πρόκειται για την πλήρη αποχώρησή του από την Ένωση Επαγγελματιών Αντισφαιριστών (PTPA), έναν οργανισμό που ο ίδιος είχε ιδρύσει το 2020 μαζί με τον Βάσεκ Ποσπίσιλ.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ του τένις γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ», εξηγώντας με σαφήνεια τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την κίνηση.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπήρχαν συνεχείς ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια, τη διοίκηση και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η εικόνα του μέσω του οργανισμού και παρότι δήλωσε περήφανος για το αρχικό όραμα της PTPA και τον στόχο της, παραδέχθηκε πως οι αξίες και η προσέγγισή του δεν ευθυγραμμίζονται πλέον με την κατεύθυνση που έχει πάρει σήμερα η Ένωση.



Αναλυτικά όσα έγραψε στο «Χ»:

«Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να αποχωρήσω πλήρως από την Ένωση Επαγγελματιών Αντισφαιριστών. Αυτή η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεχιζόμενες ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια, τη διοίκηση και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται η φωνή και η εικόνα μου.



Είμαι περήφανος για το όραμα που μοιραστήκαμε ο Βάσεκ κι εγώ όταν ιδρύσαμε την PTPA, δίνοντας στους παίκτες μια ισχυρότερη και ανεξάρτητη φωνή, ωστόσο έχει καταστεί σαφές ότι οι αξίες και η προσέγγισή μου δεν ευθυγραμμίζονται πλέον με τη σημερινή κατεύθυνση του οργανισμού.



Θα συνεχίσω να επικεντρώνομαι στο τένις μου, στην οικογένειά μου και στη συνεισφορά μου στο άθλημα με τρόπους που αντικατοπτρίζουν τις αρχές και την ακεραιότητά μου. Εύχομαι στους παίκτες και σε όλους όσοι εμπλέκονται κάθε επιτυχία στις μελλοντικές τους προσπάθειες, αλλά για μένα αυτό το κεφάλαιο πλέον έχει κλείσει».