ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Τραυματίστηκε και αποχώρησε στα αποδυτήρια ο Γουόρντ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Τάισον Γουόρντ τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα στη SUNEL Arena και αποχώρησε για τα αποδυτήρια.
Ο Αμερικανός φόργουορντ στραβοπάτησε σε μια μονομαχία με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ με αποτέλεσμα να αποχωρήσει τραυματίας από το παρκέ της SUNEL Arena.
Μάλιστα κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τάξεις του Ολυμπιακού ενόψει και του τζάμπολ των τελικών.
Δείτε τη φάση
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.