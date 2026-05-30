Ο Τάισον Γουόρντ τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα στη SUNEL Arena και αποχώρησε για τα αποδυτήρια.

Ο Αμερικανός φόργουορντ στραβοπάτησε σε μια μονομαχία με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ με αποτέλεσμα να αποχωρήσει τραυματίας από το παρκέ της SUNEL Arena.

Μάλιστα κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τάξεις του Ολυμπιακού ενόψει και του τζάμπολ των τελικών.