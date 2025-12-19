Ο σπουδαίος Σταν Βαβρίνκα όρισε το 2026 ως την τελευταία του χρονιά στο επαγγελματικό τένις.

Ένας από τους πιο σημαντικούς και παράλληλα πιο άτυχους παίκτες, που παρουσιάστηκαν στα κορτ τα τελευταία 20 περίπου χρόνια, ο Σταν Βαβρίνκα, πήρε τη μεγάλη απόφαση και το 2026 θα είναι η τελευταία του χρονιά στο επαγγελματικό τένις.

Ο 40χρονος Ελβετός με ανάρτηση στα social media, ανακοίνωσε ότι το 2026 θα είναι η τελευταία σεζόν μιας πλούσιας καριέρας.

«Κάθε βιβλίο χρειάζεται ένα τέλος. Ήρθε η ώρα να γράψω το τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας μου ως επαγγελματίας τενίστας Το 2026 θα είναι η τελευταία μου χρονιά στο tour» έγραψε ο Βαβρίνκα.

Παράλληλα έπαιξε με τα γράμματα των λέξεων passion (πάθος) και όνειρο (dream), παρουσιάζοντας στοιχεία που τον χαρακτήρισαν στην πορεία του στο τένις ως παίκτη και άνθρωπο.

Συγκεκριμένα έγραψε

P perseverance (επιμονή)

A ambition (φιλοδοξία)

S sacrifice (θυσία)

S success (επιτυχία)

I injuries (τραυματισμοί)

O obsession (εμμονή)

N never give up (ποτέ μην τα παρατάς)

🎾ONE LAST PUSH🎾

Every book needs an ending📕

It’s time to write the final chapter of my career as a professional tennis player 📝

2026 will be my last year on tour



P perseverance

A ambition

S sacrifice

S success

I injuries

O obsession

N never give up



D discipline

R… pic.twitter.com/CJlA8gCN8Y December 19, 2025

D discipline (πειθαρχία)

R resilience (ανθεκτικότητα)

E evolution (εξέλιξη)

A ambition (φιλοδοξία)

M memories (αναμνήσεις)

Και κατέληξε: «Αυτό ακριβώς ήταν το ταξίδι.

Θέλω ακόμα να ξεπεράσω τα όριά μου και να τελειώσω αυτό το ταξίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Έχω ακόμα όνειρα σε αυτό το άθλημα. Έχω απολαύσει κάθε πτυχή αυτού που μου έχει δώσει το τένις, ειδικά τα συναισθήματα που νιώθω παίζοντας μπροστά σας. Ανυπομονώ να σας δω για άλλη μια φορά, σε όλο τον κόσμο».

Stan the Man 🤩@stanwawrinka comes back from behind to set up a second round tie with Lorenzo Musetti 👏#HellenicChampionship pic.twitter.com/ARKCNB5vh8 — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2025

Ο Βαβρίνκα που πάλεψε με τα πολλά προβλήματα τραυματισμών, άρχισε την επαγγελματική του καριέρα το 2002. Κορωνίδες των επιτυχιών του αποτελούν οι τρεις τίτλοι στα Grand Slam. Στο Australian Open το 2014 κόντρα στον Ράφαελ Ναδάλ, στο Roland Garros το 2015 απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς και στο US Open το 2016, νικώντας στον τελικό τον Τζόκοβιτς.

Επίσης, με συμπαίκτη τον Ρότζερ Φέντερερ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο διπλό στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008.

Συνολικά έχει κατακτήσει 16 τίτλους στo tour, με τελευταίο στη Γενεύη το 2017, έφθασε μέχρι το Νο.3 στην παγκόσμια κατάταξη τον Ιανουάριο του 2017, ενώ οι Έλληνες φίλοι του τένις είχαν την ευκαιρία να τον θαυμάσουν τον Νοέμβριο, με τον Βαβρίνκα να λαμπρύνει με την παρουσία του το ATP 250 της Αθήνας στο ΟΑΚΑ.