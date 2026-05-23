Η Αλ Ντιρίγια θα αγοράσει τα δικαιώματα του Κλέιτον Ντιαντί σε περίπτωση ανόδου και σήμερα (23/5) θα κριθεί αν θα προαχθεί στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας.

Η Αλ Ντιρίγια δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απευθείας άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου στη Σαουδική Αραβία. Αν το είχε καταφέρει, βάσει των όσων έχουν διαμηνύσει οι ιθύνοντες του συλλόγου, θα προχωρήσουν στην καταβολή ενός ποσού περί των 3.5 εκατ. ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του Κλέιτον Ντιαντί. Πλέον προσπαθεί να πετύχει τον στόχο της μέσω των Playoff και όλα θα κριθούν στον σημερινό (23/5) αγώνα με την Αλ Ουλά. Εφόσον νικήσει θα προαχθεί στη μεγάλη κατηγορία και αυτομάτως θα κινηθεί για την απόκτηση του Σενεγαλέζου επιθετικού του Άρη ο οποίος πραγματοποιεί καλή σεζόν.

Σύμφωνα με όλα όσα είχε επικοινωνήσει η ΠΑΕ Άρης, οι «κίτρινοι» δάνεισαν τον ποδοσφαιριστή στην Αλ Ντιρίγια έναντι ενός ποσού της τάξεως των 1.5 εκατ. ευρώ και με τη δέσμευση της ομάδας της Σαουδικής Αραβίας για την αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη σε περίπτωση ανόδου. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα της σημερινής αναμέτρησης με την Αλ Ουλά.