Τζόκοβιτς σε Παγώνη: «Θυμήσου αυτή την προπόνηση όταν κερδίσεις το πρώτο Slam»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μοιράστηκε τις εντυπώσεις του από την προπόνηση με τον Ραφαήλ Παγώνη προ ημερών στην Αθήνα.

O Ραφαήλ Παγώνης είχε την ευτυχία την Κυριακή (14/12) να μοιραστεί το κορτ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον 14χρονο να παίζει με τον Σέρβο αστέρα.

Ο Παγώνης δημοσιοποίησε τη μοναδική του εμπειρία, σχολιάζοντας σε σχετική του ανάρτηση: «Είδα ένα όνειρο πως με κάλεσε να παίξουμε τένις ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ήταν τόσο ευγενικός και γενναιόδωρος, αποκαλύπτοντάς μου τα μυστικά της επιστροφής του. Σας παρακαλώ, μη με ξυπνήσετε από αυτό το όνειρο. Σε ευχαριστώ Νόβακ Τζόκοβιτς γι' αυτή την εξωπραγματική εμπειρία. Τα λέμε σύντομα».

Την Πέμπτη (18/12) ήταν η σειρά για τον Τζόκοβιτς να μοιραστεί τις δικές του σκέψεις, καθώς εξέφρασε τις εντυπώσεις του για την προπόνηση που έκανε με τον Ραφαήλ Παγώνη στην Αθήνα.

«Ήταν υπέροχο που πέρασα χρόνο με τον νεαρό Έλληνα παίκτη Ραφαήλ Παγώνη. Ένα μελλοντικό αστέρι του αθλήματός μας (σε παρακαλώ θυμήσου αυτή την προπόνηση όταν κερδίσεις το πρώτο σου Slam)», έγραψε ο Novak στο story που ανέβασε

Ο Τζόκοβιτς προετοιμάστηκε στην Αθήνα εν όψει της νέας σεζόν και συμπεριέλαβε στην προετοιμασία του και τον Έλληνα τενίστα, Αριστοτέλη Θάνο.