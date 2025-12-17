Φερέρο για Αλκαράθ: «Μακάρι να μπορούσα να συνεχίσω»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Χουάν Κάρλος Φερέρο, μετά τη γνωστοποίηση του τέλους της συνεργασίας του με τον Κάρλος Αλκαράθ, μέσω του δικού του λογαριασμού στο Instagram.

Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε στο χώρο του τένις το τέλος της συνεργασίας του Κάρλος Αλκαράθ, με τον μέχρι πρότινος προπονητή του Χουάν Κάρλος Φερέρο. Η είδηση έγινε γνωστή από τον Ισπανό τενίστα, ο οποίος έκανε λόγο για κοινή απόφαση των δύο ανδρών.

Σε συνέχεια της είδησης αυτής, ο επί επτά χρόνια προπονητής του Κάρλος Αλκαράθ στον κόσμο έγραψε το δικό του μήνυμα αναφερόμενος στο... διαζύγιο με τον νεαρό τενίστα. Μάλιστα, με μία φράση στο τέλος αυτού του μηνύματος, ο ίδιος μοιάζει να επιβεβαιώνει πως η απόφαση αυτή ήταν κοινή, λέγοντας «μακάρι να μπορούσα να συνεχίσω».

Παρόλα αυτά, ούτε ο ίδιος αποκάλυψε το λόγο που οι δυο τους έφτασαν στην απόφαση να σταματήσουν τη συνεργασία τους.

Η ανάρτηση του Χουάν Κάρλος Φερέρο

«Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Ένα από αυτά όταν είναι δύσκολο να βρεις τις σωστές λέξεις. Ο αποχαιρετισμός δεν είναι ποτέ εύκολος, ειδικά όταν υπάρχουν τόσες πολλές κοινές εμπειρίες πίσω από αυτό.

Δουλέψαμε σκληρά, μεγαλώσαμε μαζί και μοιραστήκαμε αξέχαστες στιγμές. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο, την εμπιστοσύνη, τη μάθηση και πάνω απ' όλα, για τους ανθρώπους που με περιβάλλουν σε όλη αυτή τη διαδρομή.

Παίρνω μαζί μου το γέλιο, τις προκλήσεις που ξεπερνούν, τις συζητήσεις, την υποστήριξη σε δύσκολες στιγμές και την ικανοποίηση ότι ήμουν μέρος σε κάτι πραγματικά μοναδικό.

Σήμερα, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου φτάνει στο τέλος του. Το κλείνω με νοσταλγία, αλλά και με περηφάνια και συγκίνηση για το τι θα ακολουθήσει. Ξέρω ότι όλα όσα έζησα με έχουν προετοιμάσει για να γίνω καλύτερος.

Σε ευχαριστώ Κάρλος, για την εμπιστοσύνη, την προσπάθεια και που έκανες τον ανταγωνισμό σου με κάνουν να νιώθω τόσο ξεχωριστή. Σου εύχομαι τα καλύτερα, επαγγελματικά και προσωπικά.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλη την ομάδα που έκανε το έργο μου ευκολότερο όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί σου, έχω μάθει ότι η δουλειά δεν είναι μόνο καθήκοντα ή αποτελέσματα, αλλά και για τους ανθρώπους που περπατούν δίπλα σου. Κάθε ένας από εσάς έχει αφήσει ένα σημάδι πάνω μου που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Υπήρξαμε μια απίστευτη ομάδα παρά τις δυσκολίες, και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσετε να πετυχαίνετε μεγάλες επιτυχίες.

Μακάρι να μπορούσα να συνεχίσω. Είμαι πεπεισμένος ότι οι καλές αναμνήσεις και οι καλοί άνθρωποι πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να συναντιούνται ξανά.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς».