Το τέλος της συνεργασίας του με τον μέχρι πρότινος προπονητή του, Χουάν Κάρλος Φερέρο, ανακοίνωσε ο Κάρλος Αλκαράθ...

Εκεί που δεν το περίμενε κανείς, το πετυχημένο δίδυμο Αλκαράθ - Φερέρο έβαλε τέλος στη συνεργασία του. Μία είδηση, την οποία γνωστοποίησε ο Ισπανός τενίστας μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media.

Μπορεί να απομένουν λίγες εβδομάδες για την έναρξη της σεζόν στο τένις, αλλά το team του Κάρλος Αλκαράθ βρίσκεται... ακέφαλο. Ο νεαρός Νο.1 τενίστας στον κόσμο αποφάσισε να χαράξει διαφορετικούς δρόμους με τον επί επτά χρόνια προπονητή του, Χουάν Κάρλος Φέρερο.

Όπως έκανε γνωστό στην ανακοίνωσή του ο Ισπανός τενίστας η απόφαση ήταν κοινή, με τους τόνους να παραμένουν φιλικοί και χωρίς καμία ρήξη ανάμεσά τους. Μάλιστα, χαρακτήρισε τον Ισπανό προπονητής ως μέλος της οικογένειάς του.

Η ανάρτηση του Κάρλος Αλκαράθ

«Μετά από περισσότερα από επτά χρόνια μαζί, ο Χουάνκι και εγώ αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στο κοινό μας ταξίδι ως παίκτης και προπονητής.

Σε ευχαριστώ που έκανες πραγματικότητα τα παιδικά μου όνειρα. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδρομή όταν ήμουν ακόμη παιδί και, σε όλο αυτό το διάστημα, με συνόδευσες σε ένα απίστευτο ταξίδι, μέσα και έξω από το γήπεδο. Και απόλαυσα κάθε του βήμα.

Φτάσαμε στην κορυφή και νιώθω πως, αν έπρεπε να χωρίσουν οι αθλητικοί μας δρόμοι, έπρεπε να γίνει ακριβώς εκεί – στο σημείο για το οποίο πάντα δουλεύαμε και ονειρευόμασταν.

Οι αναμνήσεις είναι αμέτρητες και το να ξεχωρίσω μία θα ήταν άδικο. Με βοήθησες να εξελιχθώ ως αθλητής, αλλά πάνω απ’ όλα ως άνθρωπος. Και αυτό που εκτιμώ περισσότερο είναι ότι απόλαυσα τη διαδρομή. Αυτό κρατάω: τον δρόμο που διανύσαμε μαζί.

Τώρα ανοίγουν νέοι κύκλοι και για τους δύο, με αλλαγές, νέες προκλήσεις και νέα πρότζεκτ. Είμαι σίγουρος ότι θα τα αντιμετωπίσουμε όπως πάντα, δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό.

Σου εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο σε ό,τι κι αν ακολουθήσει. Νιώθω ήρεμος γνωρίζοντας ότι δεν αφήσαμε τίποτα πίσω και ότι τα δώσαμε όλα ο ένας για τον άλλον».