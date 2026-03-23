Μπράτσος: «Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο»

Οι δηλώσεις του Κώστα Μπράτσου στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη σπουδαία νίκη του Βόλου επί του ΠΑΟΚ που έστειλε την ομάδα του στα Play Off 5-8.

Σπουδαία επιτυχία του Βόλου. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου επικράτησε του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με ανατροπή και εξασφάλισε τη θέση της στα Play Off 5-8, με την πρώτη της νίκη για το 2026.

Ο τεχνικός των Θεσσαλών μετά την είσοδο στα Play Off τη σεζόν 2022-23 οδήγησε την ομάδα σε ακόμα μια επιτυχία. Ο Έλληνας κόουτς στις δηλώσεις του στην Cosmote TV τόνισε πως οι παίκτες του πέτυχαν κάτι ακατόρθωτο.

Οι δηλώσεις του Κώστα Μπράτσου

«Θέλω να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την ψυχή που έδειξαν και γύρισαν το παιχνίδι κόντρα σε μία μεγάλη ομάδα. Πίστεψαν στους εαυτούς τους και στην ομάδα. Καταφέραμε κάτι ακατόρθωτο. Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο αν δεν το πιστεύεις.

Αφιερωμένη η νίκη στον πρόεδρο και στους πολίτες του Βόλου. Αξίζαμε να είμαστε στο 5-8 και εν τέλει το καταφέραμε. Θα ξεκουραστούμε, θα φορτίσουμε μπαταρίες και με την έξτρα αυτοπεποίθηση, θα πιστέψουμε ότι είμαστε καλή ομάδα. Πάμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό στα 5-8.

Στην αρχή μπήκαμε τακτικά και οπισθοχωρήσαμε. Βγήκαμε φοβισμένα στο ματς, θέλοντας να διαβάσουμε το ματς του ΠΑΟΚ. Παρότι δεν μας έκανε ευκαιρία, χάρη στην ποιότητα του, δεχθήκαμε το γκολ.

Με τα λεπτά κερδίσαμε μέτρα και γίναμε πιο τολμηροί με τη μπάλα. Στο β' ημίχρονο το συζητήσαμε, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη θα ανοιχτεί. Να προσπαθήσουμε να βγούμε στην πλάτη του ΠΑΟΚ και ευτυχήσαμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε».