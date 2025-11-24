Τσιτσιπάς: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του πατέρα του
Ο Απόστολος Τσιτσιπάς γιορτάζει τα 58ά γενέθλιά του και ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ (πρώην Twitter) ευχήθηκε στον πατέρα και προπονητή του γι' αυτή τη σημαντική ημέρα.
Πιο συγκεκριμένα, με μία... καλλιτεχνική φωτογραφία του πατέρα του, ο 27χρονος τενίστας έκανε τις δικές του δημόσιες ευχές για τα 58α γενέθλια του πρώτου. Μέσω αυτής της δημοσίευσης ο Νο.34 στον κόσμο έκανε ξεκάθαρο πως ο πατέρας τους τον έμαθε να παλεύει, κάνοντας χιούμορ στο τέλος αναφορικά με το πόσο απαιτητικός είναι μαζί του στις προπονήσεις.
H δημοσίευση του Στέφανου Τσιτσιπά
«Μια αφιέρωση σε εκείνον που με έμαθε να παλεύω, να μένω προσγειωμένος και να συνεχίζω να είμαι εκεί.
Χαρούμενα γενέθλια, μπαμπά. Eίσαι η άγκυρά μου και η φωτιά μου. Προσπαθώ να τα συνεχίσω όλα - με λίγο παραπάνω topspin».
Shoutout to the one who taught me how to fight, stay grounded, and keep showing up.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) November 24, 2025
Happy birthday, Dad. ❤️ You’ve been my anchor and my fire. Trying to carry it all forward - with just a bit more topspin. pic.twitter.com/xfufYxqDcC
