Τσιτσιπάς: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του πατέρα του

Δημήτρης Μύτικας
Στέφανος Τσιτσιπάς, Απόστολος Τσιτσιπάς
Μέσω των social media, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ευχήθηκε στον πατέρα του Απόστολο για τα γενέθλιά του. «Είσαι η άγκυρά μου και η φωτιά μου» έγραψε ο 27χρονος...

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς γιορτάζει τα 58ά γενέθλιά του και ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ (πρώην Twitter) ευχήθηκε στον πατέρα και προπονητή του γι' αυτή τη σημαντική ημέρα.

Πιο συγκεκριμένα, με μία... καλλιτεχνική φωτογραφία του πατέρα του, ο 27χρονος τενίστας έκανε τις δικές του δημόσιες ευχές για τα 58α γενέθλια του πρώτου. Μέσω αυτής της δημοσίευσης ο Νο.34 στον κόσμο έκανε ξεκάθαρο πως ο πατέρας τους τον έμαθε να παλεύει, κάνοντας χιούμορ στο τέλος αναφορικά με το πόσο απαιτητικός είναι μαζί του στις προπονήσεις.

H δημοσίευση του Στέφανου Τσιτσιπά

«Μια αφιέρωση σε εκείνον που με έμαθε να παλεύω, να μένω προσγειωμένος και να συνεχίζω να είμαι εκεί.

Χαρούμενα γενέθλια, μπαμπά. Eίσαι η άγκυρά μου και η φωτιά μου. Προσπαθώ να τα συνεχίσω όλα - με λίγο παραπάνω topspin».

 
