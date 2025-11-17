Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε μία δύσκολη σεζόν πράγμα το οποίο μεταφράστηκε και στη θέση που έκλεισε τη χρονιά στην παγκόσμια κατάταξη...

Η σεζόν στην ATP ολοκληρώθηκε και οι θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη... κλείδωσαν. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκλεισε τη σεζόν στο Νο.34 του κόσμου, μένοντας εκτός Top 30 μετά από επτά χρόνια.

Αναμφίβολα, μία δύσκολη χρονιά για τον Έλληνα τενίστα με αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Μία αλλαγή προπονητή, η οποία δεν λειτούργησε και ένα πρόβλημα στη μέση που στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν τον κράτησε εκτός από τα περισσότερα τουρνουά.

Τα παραπάνω είχαν ως συνέπεια για τον Έλληνα αθλητή να καταλήξει στο Νο.34 του κόσμου έχοντας μία πτώση 23 θέσεων μιας και ξεκίνησε τη σεζόν από το Νο.11. Σημειώνεται πως μέσα στη χρονιά ο 27χρονος μπήκε για πολύ λίγο εντός της πρώτης δεκάδας.

Όσον αφορά το Top10 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Κάρλος Αλκαράθ έκλεισε με το No.1 Year end, με τον Γιανίκ Σίνερ να μένει στο Νο.2 και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ να συμπληρώνει την τριάδα. Στο Νο.4 έμεινε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ έκλεισε την πεντάδα, ο οποίος έκανε career high.

H τελική δεκάδα της ATP στο τέλος της σεζόν