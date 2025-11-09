Η ανάρτηση του Νόβακ Τζόκοβιτς, λίγες ώρες μετά τη νίκη του στο Hellenic Championship

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφθασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και σε ένα συγκλονιστικό τελικό νικώντας τον Λορέντζο Μουζέτι με 2-1 σετ κατακτώντας το ATP 250 τουρνουά, που έφερε από το Βελιγράδι στην Αθήνα.

Ο 38χρονος Σέρβος λίγες ώρες μετά τον 101ο τίτλο της καριέρας του σε ανάρτησή του στα social media αφιέρωσε την επιτυχία του στον «υπέροχο λαό της Ελλάδας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τζόκοβιτς

«Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον υπέροχο λαό της Ελλάδας. Με στηρίζετε, στηρίζετε το τένις, με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Μια νίκη που μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση με τόση οικογένεια εδώ. Τεράστια ευγνωμοσύνη επίσης σε όλους όσους έκαναν αυτό το όμορφο νέο τουρνουά τόσο ξεχωριστό. Σας ευχαριστώ, για όλα. Στον Λορέντζο Μουζέτι, τι επική μάχη. Συγχαρητήρια για την απίστευτη εμφάνιση και το τουρνουά. Συνέχισε έτσι, το μέλλον σου είναι λαμπρό».