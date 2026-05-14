Την ερχόμενη εβδομάδα ο Αλέκος Βοσνιάδης αναμένεται να κάνει ραντεβού με τους διοικούντες της Athens Kallithea, στο οποίο θα ξεκαθαρίσει εάν θα επιστρέψει.

Δεν χωράει αμφιβολία πως ο Αλέκος Βοσνιάδης είναι ο πλέον περιζήτητος προπονητής για ομάδες της Super League 2 που έχουν θέσει ως στόχο την άνοδο στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι επιτυχίες του πολύπειρου τεχνικού «μιλούν» από μόνες τους.

Ο Μακεδόνας κόουτς μετράει έξι ανόδους στη Super League, εκ των οποίων οι τρεις διαδοχικές, τα ισάριθμα τελευταία χρόνια, καθώς «ανέβασε» κατά σειρά Athens Kallithea, ΑΕΛ Novibet και φέτος την Καλαμάτα, οπότε δεδομένα έχει όσο κανείς άλλος την τεχνογνωσία για πρωταθλητισμό στην κατηγορία.

Μια... πίστα που δεν έχει «ξεκλειδώσει» (ακόμα) είναι να ανεβάσει δύο φορές την ίδια ομάδα και δεν αποκλείεται αυτή τη χρονιά να έχει την ευκαιρία να το πετύχει. Αυτό θα μπορούσε να το διεκδικήσει ως κάτοικος «Ελ Πάσο»!

Οι δυο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις, έχει γίνει ήδη μια (σημαντική) τηλεφωνική επικοινωνία και οι δύο πλευρές τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι κοντά, δίχως όμως να υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, οι δυο πλευρές θα έχουν ραντεβού εντός της ερχόμενης εβδομάδας, στο οποίο εφόσον βρεθεί η «χρυσή» τομή σε όλους τους τομείς τότε θα έχουμε την «επανένωση» των δυο πλευρών.

Ο Βοσνιάδης ήταν ο προπονητής που το 2024 ανέβασε το κλαμπ της Καλλιθέας στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από 18 χρόνια, όμως δεν την ακολούθησε στη Stoiximan Super League και «μετακόμισε» στη Λάρισα, όπου ανέβασε αήττητη την ΑΕΛ Novibet.

Παρόλο που δεν συνεχίστηκε η συνεργασία τους, παρέμεινε ανοιχτός ο δίαυλος του πολύπειρου κόουτς με τους αδελφούς Φιλιππάκους, με τις δυο πλευρές να διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, οι οποίες είναι και το «κλειδί» στην πιθανή επιστροφή του στο «Ελ Πάσο».

Εφόσον βγει... λευκός καπνός, φαντάζει δεδομένο ότι η Athens Kallithea θα είναι από τις βασικές διεκδικήτριες της ανόδου στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι προφανές πως ένας προπονητής όπως ο Βοσνιάδης που κάνει αποκλειστικά πρωταθλητισμό στη Super League 2 θα έχει και τις απαραίτητες εγγυήσεις πως θα έχει ό,τι χρειάζεται για να φτιάξει για τέταρτη διαδοχική χρονιά ομάδα που θα «χτυπήσει» τον προβιβασμό.

Στο «Ελ Πάσο», έπειτα από αυτήν τη μεταβατική σεζόν και την απεμπλοκή του Αμερικάνου δισεκατομμυριούχου, Άντριου Μπάρογουεϊ, στην οποία συμμετείχαν στα Play Out και σώθηκαν μια αγωνιστική πριν το τέλος, στοχεύουν να κάνουν ξανά πρωταθλητισμό για να επιστρέψουν στη Stoiximan Super League, μετά την αγωνιστική περίοδο 2024-25.

Εάν η Athens Kallithea «νικήσει» τον ανταγωνισμό και συμφωνήσει με τον Βοσνιάδη, θα αποτελέσει... ηχηρό «μήνυμα» για το ερχόμενο πρωτάθλημα της Super League 2, το οποίο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.