Hellenic Championship: Στο Telekom Center Athens για να δει Τζόκοβιτς ο Αταμάν

Δημήτρης Μύτικας
Αταμάν, Hellenic Championship
Στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει τον ημιτελικό του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Hellenic Championship βρέθηκε ο Εργκίν Αταμάν...

Μετά τους Τι Τζέι Σορτς, Χουάντσο Ερναγκόμεθ και Τζέριαν Γκράντ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, Εργκίν Αταμάν, παρευρέθηκε στις κερκίδες του Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει ματς του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Τούρκος προπονητής επέλεξε να έρθει σε ένα πολύ κομβικό αγώνα για τον Σέρβο, καθώς πρόκειται για το 199ο ημιτελικό της καριέρας του. Ο ίδιος μαζί με τη γυναίκα του κάθονται στις θέσεις κοντά στο court και πίσω από τους τενίστες.

Αναμφίβολα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποτελεί πόλο έλξης για πάρα πολλούς ανθρώπους του αθλητισμού και αυτό γίνεται ξεκάθαρο καθώς πάρα πολλοί εκτός του τένις έχουν κλείσει μία θέση για να τον παρακολουθήσουν από κοντά.

Σημειώνεται πως στην απέναντι μεριά του γηπέδου κάθονται οι Τι Τζέι Σορτς, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

