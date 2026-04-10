Η Ισπανία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να εξασφαλίσει πέμπτο εισιτήριο για το Champions League, όπως και η Αγγλία.

Όπως κάθε χρόνο, η UEFA επιβραβεύει τις δύο χώρες που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους βαθμούς με ένα επιπλέον εισιτήριο, με την Αγγλία να έχει ήδη εξασφαλίσει το πρώτο και το δεύτερο να παραμένει υπό διεκδίκηση.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, φαβορί γι' αυτό είναι η Ισπανία, που έχει 20.906 βαθμούς έναντι 20.285 της Γερμανίας. Οι Ίβηρες έχουν τη στιγμή αυτή έξι ομάδες έναντι τριών των Γερμανών, αν και αυτές τις μέρες τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης όσο και η Θέλτα υπέστησαν ήττες ενδεχομένως καταδικαστικές ενάντια σε Μπάγερν Μονάχου και Φράιμπουργκ αντίστοιχα.

Ακόμα και έτσι πάντως, οι αριθμοί δίνουν 68% πιθανότητες στη La Liga να... καπαρώσει το εισιτήριο έναντι 29% της Γερμανίας, με την Πορτογαλία να έχει... 3%, καθώς οι σύλλογοί της έχουν μαζέψει φέτος 19.300 βαθμούς, με τρεις εξ αυτών να είναι ακόμα στην Ευρώπη.