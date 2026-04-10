Ισπανία: Φαβορί για πέμπτο εισιτήριο για το Champions League
Όπως κάθε χρόνο, η UEFA επιβραβεύει τις δύο χώρες που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους βαθμούς με ένα επιπλέον εισιτήριο, με την Αγγλία να έχει ήδη εξασφαλίσει το πρώτο και το δεύτερο να παραμένει υπό διεκδίκηση.
Τη δεδομένη χρονική στιγμή, φαβορί γι' αυτό είναι η Ισπανία, που έχει 20.906 βαθμούς έναντι 20.285 της Γερμανίας. Οι Ίβηρες έχουν τη στιγμή αυτή έξι ομάδες έναντι τριών των Γερμανών, αν και αυτές τις μέρες τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης όσο και η Θέλτα υπέστησαν ήττες ενδεχομένως καταδικαστικές ενάντια σε Μπάγερν Μονάχου και Φράιμπουργκ αντίστοιχα.
Ακόμα και έτσι πάντως, οι αριθμοί δίνουν 68% πιθανότητες στη La Liga να... καπαρώσει το εισιτήριο έναντι 29% της Γερμανίας, με την Πορτογαλία να έχει... 3%, καθώς οι σύλλογοί της έχουν μαζέψει φέτος 19.300 βαθμούς, με τρεις εξ αυτών να είναι ακόμα στην Ευρώπη.
🚨 To Secure an Extra Champions League spot:— Football Rankings (@FootRankings) April 10, 2026
🏴 England - ✅
🇪🇸 Spain - 68%
🇩🇪 Germany - 29%
🇵🇹 Portugal - 3%
✅ Top 2 nations will secure an extra Champions League spots!
(% per @LukaszBoz) pic.twitter.com/yAS1qFFxoQ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.