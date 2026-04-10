Ο Μάρκο Νίκολιτς πήρε ένταση και σωστές τοποθετήσεις από τον Ραζβάν Μαρίν στο δεύτερο μέρος με τη Ράγιο Βαγεκάνο, όμως η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί επιθετικά.

Ο Ραζβάν Μαρίν δεν ξεκίνησε χθες στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο Βαγέκας κόντρα στη Ράγιο. Παρότι το δίδυμο με τον Ορμπελίν Πινέδα είναι σχεδόν αναντικατάστατο στην ενδεκάδα, ένα πρόβλημα στον αστράγαλο που είχε αποκομίσει από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο οδήγησε τον Μάρκο Νίκολιτς να αφήσει στον πάγκο τον Ρουμάνο χαφ.

Ωστόσο έπειτα από το πρόβλημα τραυματισμού του Μάνταλου, όπως αποκάλυψε ο Νίκολιτς μετά το παιχνίδι, ο Μαρίν με ένεση μπήκε με την έναρξη του δευτέρου μέρους, με τον Σέρβο τεχνικό να τονίζει ότι έλειψε από την ΑΕΚ η παρουσία του σε όλο το παιχνίδι.

Ο Νίκολιτς ανέφερε πως ο Μαρίν είναι ένας παίκτης που δίνει άλλη δυναμική στη μεσαία γραμμή, προσφέροντας την απαραίτητη ένταση που χρειάζεται ο άξονας και αυτό ακριβώς ήταν που έδωσε ο Ρουμάνος χαφ με την είσοδό του. Παρότι δεν ήταν στο 100%, κατάφερε να προσφέρει με τα τρεξίματα και τις τοποθετήσεις του.

Η ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος είχε καλύτερο έλεγχο του παιχνιδιού, σε συνδυασμό και με τα μέτρα που της έδωσε η Ράγιο στο γήπεδο μετά το 2-0, με τον Μαρίν να συμβάλλει με όση ενέργεια μπορούσε να δώσει λόγω και του προβλήματος από το οποίο προερχόταν στον αστράγαλο.

Φυσικά βοήθησε και στην κυκλοφορία της μπάλας με 81% επιτυχημένες πάσες σύμφωνα με το Wyscout, ενώ λίγο έλειψε να κάνει ότι και στη Σαμσούντα και να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το κάθετο.

Ο Μαρίν συμμετείχε στην πίεση που άσκησε η ΑΕΚ από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, κάτι ωστόσο που δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί η Ένωση. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν κατάφερε να δημιουργήσει πολλές καθαρές ευκαιρίες για γκολ και σε συνδυασμό με την αναποτελεσματικότητα του πρώτου ημιχρόνου με τις τέσσερις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες, έμεινε στο μηδέν και έφυγε ηττημένη με 3-0. Σκορ που μετατρέπει σε βουνό τη ρεβάνς.