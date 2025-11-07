Hellenic Championship: Στον μεγάλο τελικό ο Μουζέτι
Ο Λορέντζο Μουζέτι είναι ο δεύτερος φιναλίστ του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship και θα διεκδικήσει κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς τον τίτλο του τουρνουά.
Μετά από ένα δύσκολο ματς κόντρα στον Σεμπάστιαν Κόρντα, ο Λορέντζο Μουζέτι επικράτησε με 6-0, 5-7, 7-5. Ο Ιταλός ξεκίνησε ιδανικά τον ημιτελικό και με 6-0 πήρε το προβάδισμα στον ημιτελικό, βλέποντας τον αντίπαλό του να στέλνει τον ημιτελικό στο τρίτο και τελευταίο σετ με 7-5.
Στο τρίτο σετ οι δύο τενίστες ήταν άκρως ανταγωνιστικό. Ο Σεμπάστιαν Κόρντα βρέθηκε ένα πόντο μακριά από τη νίκη, αλλά ο Νο.2 του ταμπλό κατάφερε να κρατηθεί στο ματς. Με ένα break στο 11ο game και hold στο 12ο o Μουζέτι έκλεισε το σετ και πανηγύρισε τη νίκη.
Ο τελικός ανάμεσα σε Νόβακ Τζόκοβιτς και Λορέντζο Μουζέτι είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (8/11) στις 17:00.
