Ο Λορέντζο Μουζέτι εξασφάλισε τη θέση του στον τελικό του Hellenic Championship, όπου θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε μια πολυαναμενόμενη μάχη για τον τίτλο της Αθήνας.

Ο Λορέντζο Μουζέτι είναι ο δεύτερος φιναλίστ του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship και θα διεκδικήσει κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς τον τίτλο του τουρνουά.

Μετά από ένα δύσκολο ματς κόντρα στον Σεμπάστιαν Κόρντα, ο Λορέντζο Μουζέτι επικράτησε με 6-0, 5-7, 7-5. Ο Ιταλός ξεκίνησε ιδανικά τον ημιτελικό και με 6-0 πήρε το προβάδισμα στον ημιτελικό, βλέποντας τον αντίπαλό του να στέλνει τον ημιτελικό στο τρίτο και τελευταίο σετ με 7-5.

Στο τρίτο σετ οι δύο τενίστες ήταν άκρως ανταγωνιστικό. Ο Σεμπάστιαν Κόρντα βρέθηκε ένα πόντο μακριά από τη νίκη, αλλά ο Νο.2 του ταμπλό κατάφερε να κρατηθεί στο ματς. Με ένα break στο 11ο game και hold στο 12ο o Μουζέτι έκλεισε το σετ και πανηγύρισε τη νίκη.

Ο τελικός ανάμεσα σε Νόβακ Τζόκοβιτς και Λορέντζο Μουζέτι είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (8/11) στις 17:00.

