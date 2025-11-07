Στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Νόβακ Τζόκοβιτς παρευρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης...

Τον ημιτελικό του Νόβακ Τζόκοβιτς απέναντι στον Γιάνικ Χάνφμαν ήρθε να παρακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Παρασκευής (7/11).

Ο Πρωθυπουργός της χώρας θέλησε να έρθει από κοντά να υποστηρίξει τον θρύλο του παγκόσμιου τένις, με τον οποίο το περασμένο καλοκαίρι είχαν συναντηθεί στην Τήνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέφθασε στο Telekom Center Athens στα μέσα του πρώτου σετ, με τον Σέρβο να προηγείται.

Μάλιστα, κάθισε δίπλα στους παίκτες του μπασκετικού Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν πάρει θέση στις κερκίδες για να δουν από κοντά τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάθεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, Θοδωρής Γκλαβάς.

