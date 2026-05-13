Την αποθεραπεία του στο Βέλγιο θα συνεχίσει ο Λουκάκου, καθώς η Νάπολι ήρθε σε συμφωνία με τους Κόκκινους Διάβολους.

Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της ολοκληρώθηκε η σεζόν για τον Λουκάκου, με την Νάπολι να έρχεται σε συμφωνία με την εθνική Βελγίου για να συνεχίσει την αποθεραπεία στην πατρίδα του.

Ο Βέλγος έχει περάσει δύσκολα τους τελευταίους μήνες και επέστρεψε στην Ιταλία ύστερα από έναν μήνα απουσίας όπου έκανε προπονήσεις στο Βέλγιο του, χωρίς ωστόσο το «οκ» από τους παρτενοπέι. Η σχέση του με το σύλλογο παραμένει σε τεντωμένο σχοινί, ενώ εκείνος κάνει τον δικό του αγώνα για να είναι έτοιμος για το Μουντιάλ.

Ο Αντόνιο Κόντε δεν θα έδινε χρόνο στο Λουκάκου σε κάποιο από τα εναπομείναντα ματς. Έτσι όπως αναφέρουν Ιταλικά ΜΜΕ επέστρεψε ξανά στο Βέλγιο, με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου για να είναι έτοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Romelu Lukaku will continue his recovery program in Belgium at the Belgian national team’s federal training center. The decision was made in agreement between #Napoli and the Belgian national team. @DiMarzio https://t.co/NakxjXQ5Sw May 13, 2026

Πλέον ο πρώτος σκόρερ της εθνικής Βελγίου θα συνεχίσει την αποθεραπεία του στο προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας της πατρίδας του και να κάνει τα πάντα για να είναι έτοιμος και να αφήσει πίσω τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί από τον Αύγουστο του 2025. Ωστόσο, όσο περνά ο χρόνος, γίνεται ολοένα και πιο πιθανό το ενδεχόμενο να χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Με την ομάδα του να έχει πρεμιέρα στη διοργάνωση στις 15 Ιουνίου κόντρα στην Αίγυπτο.



