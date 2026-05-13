«Στο προπονητικό κέντρο της Ρίο Άβε ο Μαρινάκης για να συναντηθεί με τον Συλαϊδόπουλο»

Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της Ρίο Άβε για να συναντηθεί με τον τεχνικό του συλλόγου, Σωτήρη Συλαϊδόπουλο.

Η Ρίο Άβε δεν τα κατάφερε τη Δευτέρα (11/05) απέναντι στη Σπόρτινγκ και, παρότι προήγηθηκε, εν τέλει ηττήθηκε με 1-4, σε έναν αγώνα δίχως ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «record» τον αγώνα αυτόν παρακολούθησε από κοντά και ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος ήρθε στη χώρα για να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του νέου προπονητικού κέντρού.

Οι υποδομές, αν και δεν έχουν ακόμη επίσημα εγκαινιαστεί, χρησιμοποιούνται ήδη καθημερινά από τη Ρίο Άβε, η οποία σκοπεύει να μεταφέρει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που είναι εγγενείς στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο στις νέες αυτές εγκαταστάσεις.

Τέλος, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είχε ακόμη και μία συνάντηση με τον συμπατριώτη του και προπονητή της ομάδας από το Βίλα ντο Κόντε,

Σωτήρη Συλαϊδόπουλο, όπου συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την αγωνιστική πορεία και την οργάνωση της ομάδας.