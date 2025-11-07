Τζόκοβιτς: «Είμαι Ερυθρός Αστέρας, αλλά θα υποστηρίξω Παρτίζαν»
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, εκτός από κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, φάνηκε να έχει και… μπασκετικές προτιμήσεις. Ο Σέρβος σταρ εξέφρασε την επιθυμία του να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρτίζαν στο ΣΕΦ την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ποια ομάδα θα υποστηρίξει.
«Θα ήθελα πολύ να πάω στο παιχνίδι. Όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι που έρχεται η Παρτίζαν, θα είναι ένας υπέροχος αγώνας», δήλωσε ο Τζόκοβιτς, προσθέτοντας ότι παραμένει πιστός στις σερβικές ομάδες. «Θα ήθελα πολύ να πάω στο παιχνίδι. Όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι που έρχεται η Παρτίζαν, θα είναι ένας υπέροχος αγώνας. Πάντα υποστηρίζω τις σερβικές ομάδες, χωρίς καμία αμφιβολία. Είμαι οπαδός του Ερυθρού Αστέρα, αλλά η Παρτίζαν είναι το νούμερο δύο για μένα, όποιον κι αν αντιμετωπίζει».
Ο Τζόκοβιτς σχολίασε πως η παρουσία του στο παιχνίδι μπάσκετ Ολυμπιακός – Παρτίζαν θα εξαρτηθεί από το πρόγραμμα των αγώνων τένις: «Οι ώρες των ημιτελικών και του τελικού ήταν ήδη καθορισμένες, οπότε θα δούμε πώς θα αισθάνομαι μετά τον αγώνα μου και πόση αποκατάσταση θα χρειαστώ».
Ο Σέρβος σταρ έχει μια γεμάτη ημέρα, αγωνίζεται με τον Γιάνικ Χάνφμαν στις 17:00 και το παιχνίδι Ολυμπιακός – Παρτίζαν ξεκινά στις 21:15.
