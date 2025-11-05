To ελληνικό ποστ του Τζόκοβιτς: «Ελλάδα, σ' αγαπώ»

Την αγάπη του για την Ελλάδα εξέφρασε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram με ένα αμιγώς ελληνικό πόστ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε την πρεμιέρα του στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, με τον ίδιο να χαίρεται μπροστά στο ελληνικό κοινό την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Σέρβος τενίστας, μετά το ματς εξέφρασε την αγάπη του για την Ελλάδα, την οποία έκανε γνωστή και μέσω των social media αναρτώντας ένα άκρως ελληνικό ποστ.

Στη δημοσίευσή του έγραψε «Ελλάδα σ' αγαπώ», στην οποία ανήρτησε εικόνες από την αναμέτρησή του κόντρα στον Αλεχάντρο Ταμπίλο, τον οποίο νίκησε για να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού.

H ανάρτηση του Τζόκοβιτς

Η συνέντευξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube