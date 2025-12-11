Η ΑΕΚ θέλει να «πατήσει» στο διπλό της Φλωρεντίας και να φύγει με θετικό αποτέλεσμα και από την έδρα της Σάμσουνσπορ για την οκτάδα. Ποια τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς.

Όταν η ΑΕΚ έμπαινε στο μονοπάτι της League Phase του Conference League ο μεγάλος στόχος ήταν η πρώτη οκτάδα που δίνει εισιτήριο απευθείας για τους 16 της διοργάνωσης. Η ήττα από την Τσέλιε στην πρεμιέρα, αλλά πολύ περισσότερο η ισοπαλία κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια, μείωσαν αρκετά τις πιθανότητές της, ωστόσο ήρθε πριν δύο εβδομάδες το μεγάλο διπλό επί της Φιορεντίνα για να βάλει ξανά την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Ο Μάρκο Νίκολιτς ακόμα δεν μπορεί να... χωνέψει εκείνη την γκέλα με την ιρλανδική ομάδα. Όμως από τότε η Ένωση έχει κάνει άλματα προόδου, έχει χτίσει ένα εντυπωσιακό σερί και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

«Οπλισμένοι» με αυτοπεποίθηση λοιπόν, όπως είπε και ο Νίκολιτς, οι κιτρινόμαυροι βρίσκονται στη Σαμσούντα του Πόντου για να παλέψουν για ένα θετικό αποτέλεσμα απόψε (19:45). Δεν θα είναι καθόλου εύκολο απέναντι σε μια δυνατή ομάδα όπως η Σάμσουνσπορ, με τον Νίκολιτς να είναι σαφέστατος. Οι παίκτες του θα πρέπει να «χύσουν αίμα» και να τα δώσουν όλα με απόλυτη συγκέντρωση κόντρα στην τουρκική ομάδα που παίζει σε υψηλά επίπεδα έντασης. Πριν δύο εβδομάδες με τέτοια αποφασιστικότητα και πιστή προσήλωση στο πλάνο όλα πήγαν ιδανικά στη Φλωρεντία και αυτό καλείται να επαναλάβει η ΑΕΚ.

Τα πλάνα του Νίκολιτς για την ενδεκάδα στη Σαμσούντα

Ο Κουτέσα επέστρεψε στη διάθεση του Νίκολιτς μετά τους Μάνταλο και Ελίασον, με τον Σέρβο τεχνικό βέβαια να υπογραμμίζει ότι δεν είναι ακόμα έτοιμοι για να αγωνιστούν σε ολόκληρο το παιχνίδι. Οι απουσίες του τελευταίου διαστήματος περιορίστηκαν κάπως, όμως και πάλι λείπουν παίκτες μεσοεπιθετικά καθώς εκτός από τον Ζίνι που δεν είναι ακόμα έτοιμος και τους τραυματίες Γκατσίνοβιτς και Πιερό, δεν μπορούν να υπολογίζονται και οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας μαζί με τους Λιούμπισιτς, Γιόνσον και Οντουμπάτζο. Τα προβλήματα, ωστόσο, για τον Νίκολιτς δεν αποτελούν δικαιολογία, όπως επανέλαβε για άλλη μια φορά.

Είναι πιθανό ο Σέρβος τεχνικός να ακολουθήσει ένα αντίστοιχο σχέδιο με εκείνο της Φλωρεντίας, όπως είχαμε αναλύσει σε προηγούμενο ρεπορτάζ. Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, στο αριστερό άκρο της άμυνας το προβάδισμα έχει ο Πήλιος, δεξιά θα είναι ο Ρότα και ο Ρέλβας με τον Μουκουντί θα είναι το δίδυμο των στόπερ. Ο Περέιρα αναμένεται να προστεθεί στον άξονα μαζί με τους Μαρίν και Πινέδα, ενώ στην κορυφή υπάρχει μία και μοναδική επιλογή, αυτή του φορμαρισμένου Γιόβιτς. Πίσω από τον Σέρβο φορ συγκεντρώνουν πιθανότητες να ξεκινήσουν οι Μάνταλος και Κοϊτά, ενώ θέση διεκδικεί και ο Κουτέσα. Φυσικά η επιλογή των παραπάνω προσώπων θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια διάταξη ρόμβου.

Την ΑΕΚ περιμένει συνεπώς μια δυνατή μάχη, με τον Νίκολιτς να έχει προετοιμάσει τους παίκτες του για κάτι τέτοιο, έχοντας επισημάνει ότι η Σάμσουνσπορ θα είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος ως τώρα τη φετινή σεζόν για τους κιτρινόμαυρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τουρκική ομάδα μετράει και τρεις επιστροφές καθώς ο εξτρέμ Κουλιμπαλί, ο χαφ Εντσάμ, ο οποίος είχε βρεθεί πριν μερικά χρόνια μια ανάσα από την ΑΕΚ, και ο στόπερ Σάτκα προπονήθηκαν και είναι ξανά διαθέσιμοι, με τη μοναδική ουσιαστική απουσία να είναι εκείνη του μεσοαμυντικού Γιουκσέλ.