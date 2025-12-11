Οι Θάντερ μετέτρεψαν το παιχνίδι με τους Σανς σε επίδειξη δύναμης (138-89) για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τα ημιτελικά του NBA Cup.

Μία παράσταση για έναν ρόλο έδωσαν οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κάνοντας... σμπαράλια τους Φοίνιξ Σανς επικρατώντας με το εμφατικό 138-89 για να κλειδώσουν την παρουσία τους στα ημιτελικά του NBA Cup στο Βέγκας.

Η ομάδα του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ συνεχίζει ασταμάτητη, θυμίζοντας πως δεν έχει σκοπό να αφήσει κανέναν να μπει ανάμεσα σε εκείνη και ένα ακόμη τρόπαιο στη σεζόν, ενώ δεν μπορεί να λησμονηθεί η εκπληκτική πορεία που πραγματοποιεί στη regular season.

Οι Θάντερ επέβαλαν τον ρυθμό τους από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο, χτίζοντας διαφορά 15 πόντων στο τέλος της πρώτης περιόδου (38-23) και μετατρέποντας το πρώτο μέρος σε τυπική διαδικασία, καθώς έκλεισαν το ημίχρονο στο +26 (74-48). Στο δεύτερο μέρος, η ένταση δεν μειώθηκε, τουναντίον η διαφορά ξεπέρασε τους 30 πόντους και η ομάδα της Οκλαχόμα Σίτι πανηγύρισε μία πολύ άνετη πρόκριση.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν ξανά ο απόλυτος πρωταγωνιστής τους, με 28 πόντους, 2 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ για τους Σανς εκείνος που διασώθηκε ήταν ο Τζαμάρι Μπουγέα με 14 πόντους και 6 τελικές πάσες.

Πλέον οι Θάντερ στρέφουν την προσοχή τους στα ημιτελικά του Βέγκας όπου θα αντιμετωπίσουν τους Σαν Αντόνιο Σπερς που ξεπέρασαν το εμπόδιο των Λέικερς.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-23, 74-48, 110-72, 138-89