Πώς αξιολόγησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς την εμφάνιση του Τζόκοβιτς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μαζί με την αδελφή του Ελισάβετ και τον Εμμανουήλ Καραλή, βρέθηκαν στο Telekom Center του ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Αλεχάντρο Ταμπίλο για τον 2ο γύρο του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship.
Ο Τζόκοβιτς πήρε την πρόκριση με 7-6(3), 6-1 για τη φάση των προημιτελικών και την Πέμπτη (6/11) θα παίξει με τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Αμερικανό, Έλιορ Σπιρίτσι και τον Πορτογάλο, Νούνο Μπόρχες.
Μετά τη λήξη του παιχνιδιού του Σέρβου τενίστα, ο Στέφανος έκανε μια ανάρτηση στο Χ και σχολίασε το πώς έπαιξε ο Τζόκοβιτς. «How would you rate Novak's performance today? Personally, I'd give it Athens out of ten», έγραψε, δηλαδή «Πώς θα αξιολογούσατε την απόδοση του Νόβακ σήμερα; Προσωπικά, θα του έβαζα δέκα στα δέκα».
How would you rate Novak's performance today?— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) November 4, 2025
Personally, I'd give it Athens out of ten. pic.twitter.com/7VgRESCh0R
