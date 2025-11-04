Hellenic Championship: Η ιστορική είσοδος του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens (vid)
- Η είσοδος και η παρουσίαση του Τζόκοβιτς μέσα από την κάμερα του Gazzetta
- Η συνέντευξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube
Την πρεμιέρα του στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship πραγματοιεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς κόντρα στον Αλεχάντρο Ταμπίλο, με το κοινό να υποστηρίζει ξεκάθαρα τον Σέρβο τενίστα.
Αυτό έγινε αντιληπτό από την είσοδό του στο κεντρικό court, όταν όλος ο κόσμος τον χειροκρότησε και συνάμα τον αποθέωσε κατά την παρουσίασή του.
Δείτε ΕπίσηςHellenic Championship: Τσιτσιπάς και Καραλής στο Telekom Center Athens για τον Τζόκοβιτς
Μία ιστορική στιγμή για το τένις στην Ελλάδα, καθώς ένας από τους θρύλους του αθλήματος έλαβε μέρος σε τουρνουά της ATP που διοργανώνεται στη χώρα μας.
Η είσοδος και η παρουσίαση του Τζόκοβιτς μέσα από την κάμερα του Gazzetta
🎾🇬🇷 Η είσοδος και η παρουσίαση του Τζόκοβιτς στην πρεμιέρα του στο Hellenic Championship κόντρα στον Αλεχάντρο Ταμπίλο#HellenicChampionship #djokovic— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 4, 2025
🎥 @DimitrisMytikas pic.twitter.com/rzrPavxrDH
Σημειώνεται πως ο Σέρβος τενίστας παίζει στον δεύτερο γύρο και διεκδικεί ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Η συνέντευξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.