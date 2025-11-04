Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εισήλθε στο Telekom Center Athens για την πρεμιέρα του στο Hellenic Championship, με τον κόσμο να τον αποθεώνει σε μία ιστορική στιγμή!

Την πρεμιέρα του στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship πραγματοιεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς κόντρα στον Αλεχάντρο Ταμπίλο, με το κοινό να υποστηρίζει ξεκάθαρα τον Σέρβο τενίστα.

Αυτό έγινε αντιληπτό από την είσοδό του στο κεντρικό court, όταν όλος ο κόσμος τον χειροκρότησε και συνάμα τον αποθέωσε κατά την παρουσίασή του.

Μία ιστορική στιγμή για το τένις στην Ελλάδα, καθώς ένας από τους θρύλους του αθλήματος έλαβε μέρος σε τουρνουά της ATP που διοργανώνεται στη χώρα μας.

Η είσοδος και η παρουσίαση του Τζόκοβιτς μέσα από την κάμερα του Gazzetta

🎾🇬🇷 Η είσοδος και η παρουσίαση του Τζόκοβιτς στην πρεμιέρα του στο Hellenic Championship κόντρα στον Αλεχάντρο Ταμπίλο#HellenicChampionship #djokovic



Σημειώνεται πως ο Σέρβος τενίστας παίζει στον δεύτερο γύρο και διεκδικεί ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.