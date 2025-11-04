Hellenic Championship: Η ιστορική είσοδος του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens (vid)

Δημήτρης Μύτικας
Νόβακ Τζόκοβιτς, Hellenic Championship
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εισήλθε στο Telekom Center Athens για την πρεμιέρα του στο Hellenic Championship, με τον κόσμο να τον αποθεώνει σε μία ιστορική στιγμή!

Την πρεμιέρα του στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship πραγματοιεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς κόντρα στον Αλεχάντρο Ταμπίλο, με το κοινό να υποστηρίζει ξεκάθαρα τον Σέρβο τενίστα.

Αυτό έγινε αντιληπτό από την είσοδό του στο κεντρικό court, όταν όλος ο κόσμος τον χειροκρότησε και συνάμα τον αποθέωσε κατά την παρουσίασή του.

Δείτε Επίσης

Hellenic Championship: Τσιτσιπάς και Καραλής στο Telekom Center Athens για τον Τζόκοβιτς
Τσιτσιπάς, Καραλής

Μία ιστορική στιγμή για το τένις στην Ελλάδα, καθώς ένας από τους θρύλους του αθλήματος έλαβε μέρος σε τουρνουά της ATP που διοργανώνεται στη χώρα μας.

 

Η είσοδος και η παρουσίαση του Τζόκοβιτς μέσα από την κάμερα του Gazzetta

Σημειώνεται πως ο Σέρβος τενίστας παίζει στον δεύτερο γύρο και διεκδικεί ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η συνέντευξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ATP Τελευταία Νέα