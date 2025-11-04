O Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκαν στις κερκίδες του Telekom Center Athens για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Hellenic Championship.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κάνει την πρεμιέρα του στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, με τον κόσμο να έχει δώσει το «παρών» στο Telekom Center Athens. Ανάμεσα τους οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Εμμανουήλ Καραλής.

Οι δύο αθλητές, οι οποίοι έχουν πολύ καλή σχέση πήραν θέση στις κερκίδες για να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα του Σέρβου τενίστα στο τουρνουά που λαμβάνει χώρα στην Αθήνα έως τις 8 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως ο Νόλε παίζει κόντρα στον Αλεχάντρο Ταμπίλο για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, με στόχο ένα εισιτήριο στα προημιτελικά.