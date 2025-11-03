Hellenic Championship: Το απόγευμα της Τρίτης (4/11) το ματς του Τζόκοβιτς
Η τέταρτη ημέρα του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship έχει... άρωμα Τζόκοβιτς! Ο Σέρβος θρύλος του τένις θα παίξει το πρώτο του ματς την Τρίτη (4/11), με τους διοργανωτές να κάνουν γνωστή την ώρα του ματς.
Αντίπαλος του Νόβακ Τζόκοβιτς θα είναι ο Αλεχάντρο Ταμπίλο για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, που φιλοξενείται στο Telekom Center Athens έως τις 8 Νοεμβρίου.
Μαζί με τον 38χρονος σταρ, την πρεμιέρα του στα διπλά θα κάνουν και τα αδέρφια Τσιτσιπά. Πέτρος και Παύλος Τσιτσιπάς θα παίξουν κόντρα στους Βασίλ. Κίρκοφ και Μπαρτ Στέβενς. Η αναμέτρηση θα κλείσει το πρόγραμμα της Τρίτης (4/11) στο δεύτερο court της διοργάνωσης.
