Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης στο τουρνουά του Πεκίνου, από τα οποία θα βγουν οι φιναλίστ της ασιατικής διοργάνωσης...

Γιανίκ Σίνερ, Άλεξ Ντε Μινόρ, Λέρνερ Τιέν και Ντανιίλ Μεντβέντεφ θα είναι οι τέσσερις αθλητές που θα διεκδικήσουν μία θέση στον τελικό του τουρνουά στο Πεκίνο.

Οι δύο πρώτοι τενίστες θα αποτελέσουν το πρώτο ζευγάρι και οι δύο τελευταίοι το δεύτερο, μετά από μία προημιτελικοί φάση στην οποία ολοκληρώθηκαν τα δύο από τα τέσσερα παιχνίδια που ήταν προγραμματισμένα. Πιο συγκεκριμένα, ο Άλεξ Ντε Μινόρ στον πρώτο χρονικά αγώνα του προγράμματος έπαιξε πέντε games με τον Γιακούμπ Μένσικ, τον οποίο είδε να αποσύρεται λόγω τραυματισμού.

Ακολούθησε η αναμέτρηση του Γιανίκ Σίνερ, ο οποίο επικράτησε με 6-1, 7-5 του Φάμπιαν Μαροζάν. Ένα ματς με δύο πρόσωπα από τον Ιταλό τενίστα, ο οποίος «καθάρισε» το εναρκτήριο σετ (6-1) και στο δεύτερο αν και δέχθηκε πρώτος break, το πήρε πίσω και με 7-5 σφράγισε τη νίκη - πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά.

Στο τρίτο ματς της ημέρας είχαμε τη δεύτερη αποχώρηση λόγω τραυματισμού. Λέρνερ Τιέν και Λορέντζο Μουζέτι έπαιξαν δύο σετ, με τον κάθε τενίστα να κατακτά από ένα (4-6, 6-3). Βέβαια, στο τελευταίο σετ ο Ιταλός τενίστας ένιωσε ενοχλήσεις, οι οποίες δεν του επέτρεψαν να ολοκληρώσει το ματς και εν τέλει να δώσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά στον Τιέν.

Το τέταρτο εισιτήριο ήρθε από το... ντέρμπι των προημιτελικών του τουρνουά στο Πεκίνο. Εκεί, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ επικράτησε με 6-3, 6-3 του Αλεξάντερ Ζβέρεφ, εκμεταλλευόμενος την κακή μέρα του Γερμανού σε κρίσιμα σημεία του ματς καθώς και την παράδοσή στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Ρώσος σημείωσε την 15η νίκη του απέναντι στο Νο.3 του κόσμου σε 22 αναμετρήσεις.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Γιανίκ Σίνερ - Άλεξ Ντε Μινόρ

Λέρνερ Τιέν - Ντανιίλ Μεντβέντεφ

