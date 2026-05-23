Οι δηλώσεις του Τζάκι ΜακΝαμάρα για τον φορ του ΠΑΟΚ Γιώργο Γιακουμάκη.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ήρθε στον ΠΑΟΚ το περασμένο καλοκαίρι, αλλά τρεις τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να γίνει απόλυτα κομβικός.

Ο 31χρονος διεθνής φορ του Δικεφάλου, για τον οποίο θα γίνει προσπάθεια ν' αγοραστεί από την Κρουζ Αζούλ, μέτρησε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 36 ματς με 15 γκολ και 2 ασίστ.

Στη Σέλτικ, πάντως, τον αναπολούν όπως φάνηκε κι από τις δηλώσεις του Τζάκι ΜακΝαμάρα. Ο 52χρονος παλαίμαχος άσος, ο οποίος φόρεσε σε 256 ματς τη φανέλα της Σέλτικ, τόνισε ότι η ομάδα, που πήρε στο φινάλε τον τίτλο έναντι της Χαρτς, ακόμα δεν έχει βρει ουσιαστικά αντικαταστάτη του Γιακουμάκη.

Αναλυτικά όσα είπε: «Ο Γιώργος Γιακουμάκης ήταν καλός παίκτης εκείνη την εποχή, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν πραγματικά αντικαταστήσει αυτόν τον τύπο.

Η Σέλτικ έχασε μια πραγματικά διαφορετική επιθετική επιλογή όταν έφυγε. Η σωματική του διάπλαση, η επιθετικότητά του και το ένστικτό του στην περιοχή έδωσαν στον Άγγελο Ποστέκογλου κάτι μοναδικό σε δύσκολους αγώνες.

Η τωρινή επίθεση της Σέλτικ έχει τεχνική, ποιότητα και κίνηση, αλλά δεν έχει το ίδιο άμεσο σημείο εστίασης. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στην Ευρώπη ή απέναντι σε κλειστές άμυνες στη Σκωτία. Η Σέλτικ υποτίμησε την αξία του Γιακουμάκη στην πραγματικότητα».