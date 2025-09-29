Ανάμεσα στους Κάρλος Αλκαράθ και Τέιλορ Φριτζ θα κριθεί ο τίτλος στο τουρνουά του Τόκιο, μετά τις προκρίσεις των δύο στον τελικό και τις νίκες τους απέναντι σε Κάσπερ Ρουντ και Τζένσον Μπρούκσμπι.

Οι φετινοί φιναλίστ στο τουρνουά του Τόκιο έγιναν γνωστοί. Κάρλος Αλκαράθ και Τέιλορ Φριτζ θα δώσουν τη δική τους... μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στον ασιατικό θεσμό. Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που θα βρεθούν αντιμέτωποι μέσα στη χρονιά.

Για να φτάσουν στον τελικό οι δύο τενίστες χρειάστηκαν να παίξουν διαφορετικά σε δυσκολία παιχνίδια. Αρχικά, ο Τέιλορ Φριτζ κυριάρχησε του Τζένσον Μπρούκσμπι με 6-4, 6-3 στον πρώτο ημιτελικό. Ένα ματς, όπου ο Αμερικανός δεν αντιμετώπισε προβλήματα κόντρα στον συμπατριώτη του για να πάρει το πρώτο εισιτήριο του τελευταίου ματς της διοργάνωσης.

Από την άλλη, ο Κάρλος Αλκαράθ δεν είχε εύκολο έργο στον δικό του ημιτελικό. Ο Ισπανός ήρθε αντιμέτωπος με τον Κάσπερ Ρουντ, τον οποίο χρειάστηκε να κυνηγήσει στο σκορ. Ο Νορβηγός πήρε κεφάλι στα σετ, κατακτώντας το πρώτο με 6-4. Βέβαια, η απάντηση του Αλκαράθ ήταν ηχηρή στο δεύτερο σετ, όπου με 6-3 έστειλε τον ημιτελικό σε τρίτο και τελευταίο σετ.

Ο Νο.1 του κόσμου στο decider set έσβησε δύο break points του αντιπάλου του στο 4ο game (2-2) για να... σπάσει το σερβίς του αντιπάλου του στο 5ο. Διατηρώντας την απόσταση του ενός break ο κάτοχος του φετινού US Open έφτασε στην κατάκτηση του σετ με 6-4 για να φτάσει σε ακόμη έναν τελικό στη σεζόν.

Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube