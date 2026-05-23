Παναθηναϊκός - Απόλλων Σμύρνης 12-9: Το «τριφύλλι» κόντρα στον Ολυμπιακό στους τελικούς
Ο Παναθηναϊκός είχε την τελευταία λέξη απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης, επικράτησε με 12-9 στο «Σεράφειο», έκανε το 2-1 στη σειρά των ημιτελικών και προκρίθηκε στη σειρά των τελικών της Water Polo League ανδρών, όπου ήδη περιμένει ο μόνιμος πρωταθλητής Ολυμπιακός.
Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το «παρών» σε τελικούς του πρωταθλήματος για δεύτερη φορά στην ιστορία του και μετά την αγωνιστική περίοδο 2014-15, όταν και πάλι είχε συναντήσει τον «αιώνιο» αντίπαλό του και είχε ηττηθεί με 3-0 (16-2, 8-7, 10-6). Παράλληλα οι «πράσινοι» με την πρόκριση στους τελικούς, εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Champions League της επόμενης περιόδου.
Αρχή την Τρίτη από τον Πειραιά
Σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος η σειρά των τελικών, που θα κριθεί στις τρεις νίκες, θα αρχίσει την Τρίτη (26/5, 19:30) από τον Πειραιά, θα συνεχιστεί στο «Σεράφειο» την Πέμπτη (28/5) πριν επιστέψει ξανά στο «σπίτι» του Ολυμπιακού το Σάββατο (30/5).
Αν χρειαστεί 4ος τελικός, έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (1/6) στην έδρα του Παναθηναϊκού κι αν εκεί δεν έχει αναδειχθεί πρωταθλητής, τότε θα γίνει και 5ος τελικός στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά, την Τετάρτη (3/6).
Ο Απόλλων Σμύρνης έδωσε τη μάχη του για την ιστορική πρώτη παρουσία σε τελικούς, δεν τα κατάφερε και με πλεονέκτημα έδρας απέναντι στη Βουλιαγμένη, θα παίξει για την 3η θέση. Η σειρά θα γίνει τις ίδιες ημέρες με τους τελικούς, όμως θα κριθεί στις δύο νίκες, η νικήτρια ομάδα θα πάει απευθείας στους ομίλους του Euro Cup και η χαμένη στα προκριματικά της ίδιας διοργάνωσης.
Ο Παναθηναϊκός με την εκτέλεση πέναλτι του Παπασηφάκη άνοιξε το σκορ (1-0) και με διαδοχικά γκολ από τους Μπανίτσεβις και Κουρούβανη, οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με 3-1 (1:56).
Ο Γαρδίκας με το 2ο προσωπικό του γκολ στον παραπάνω, μείωσε για τον Απόλλωνα σε 3-2 (1:29), όμως ο Κουρούβανης, ξανά στον παραπάνω, διαμόρφωσε το σκορ του πρώτου οκταλέπτου (4-2).
Ο Σολανάκης μείωσε σε 4-3, ο Κοπελιάδης σκόραρε για το 5-3, στα πρώτα 43 δευτερόλεπτα της β' περιόδου, ακολούθησε διαγωνισμός λαθών και χαμένων ευκαιριών από τους παίκτες των ομάδων, μέχρι ο Καπότσης μειώσει σε 5-4 (00:43) κι έτσι να ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο.
Ο Σολανάκης ισοφάρισε για τον Απόλλωνα σε 5-5 στην πρώτη επίθεση του 3ου οκταλέπτου, όμως ο Παναθηναϊκός με τα περιφερεικά γκολ των Παπασηφάκη (5:56) και Σκουμπάκη (4:17), προηγήθηκε με 7-5.
Ο Παπασηφάκης με γκολ στον παραπάνω ο Παναθηναϊκός βρέθηκε και πάλι στο +2, 8-6, στο 1:48, στην επόμενη φάση ο Γουάινμπεργκ, απέκρουσε με το κεφάλι την μπάλα στην εκτέλεση πέναλτι του Μπογκντάνοβιτς και στην άλλη πλευρά της πισίνας, ο Παπανικολάου σκοράροντας από τα 2μ. έκανε το 9-6 (00:46).
Ο Λασκαρίδης αιφνιδιάζοντας τον Γουάινμπεργκ, μείωσε σε 9-7 (05:25), όμως η κίνηση του Σκουμπάκη σε θέση φουνταριστού, έφερε νέο πλεονέκτημα τριών γκολ στους γηπεδούχους (10-7), στα 5:05.
Αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν αντίδραση: Ο Γαρδίκας με εκτέλεση πέναλτι, έκανε το 10-8 και ο Ρομπόπουλος στον παραπάνω μείωσαν σε 10-9 (1:58).
Όμως το γκολ του Κουρούβανη από δύσκολη γωνία στον παραπάνω, ήταν καθοριστικό, ο Παναθηναϊκός ανέπνευσε με το 11-8 στο 01:19 και το πέναλτι από τον Γκιουβέτση για το τελικό 12-9, οριστικοποίησε την επιστροφή στους τελικούς.
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 1-2, 4-2, 3-3.
Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης, Κουρούβανης 3, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.
Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 1, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας 3, Αλευρίδης, Σολανάκης 2, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης, Σάρρος.
