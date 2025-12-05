Ο Ρούι Χατσιμούρα, αποθέωσε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, έπειτα από το νικητήριο τρίποντο που πέτυχε ο ίδιος, από πάσα του «βασιλιά».

Οι Λέικερς, επικράτησαν των Ράπτορς με 123-120, τα ξημερώματα της Παρασκευής (05/12), με νικηφόρο τρίποντο του Ρούι Χατσιμούρα στο φινάλε της αναμέτρησης, ανεβαίνοντας στις 16 νίκες στο NBA.

Ο Ιάπωνας γκαρντ των Λέικερς, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του σε «νεκρό» χρόνο με νικητήριο buzzer - beater τρίποντο που πέτυχε από τη γωνία.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία κατοχή η ομάδα του Λος Άντζελες, είχε την τελευταία επίθεση με τον Όστιν Ριβς να πασάρει στον ΛεΜπρόν και να απομένουν μόνο τέσσερα δευτερόλεπτα για τη λήξη.

Την κρίσιμη ώρα, ο «βασιλιάς» πήρε ακόμα μία σωστή απόφαση στην καριέρα του, πασάροντας στη γωνία, έχοντας δει τον Ρούι Χατσιμούρα ελεύθερο.

Ο 27χρονος, σούταρε χωρίς δεύτερη σκέψη και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με την εκπνοή του ρολογιού.

Αμέσως μετά την αναμέτρηση, ο Χατσιμούρα, σε δηλώσεις του αποθέωσε τον ΛεΜπρόν, λέγοντας: «Διάβασε το παιχνίδι σωστά την κρίσιμη στιγμή, αυτό κάνει σε όλη του την καριέρα.»

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 40χρονος, έμεινε για πρώτη φορά μονοψήφιος (8 πόντους), σε αγώνα ύστερα από 18 χρόνια και την κρίσιμη στιγμή έδωσε την πιο καθοριστική πάσα του αγώνα, παρά να το πάρει… πάνω του.