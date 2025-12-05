Χατσιμούρα για ΛεΜπρόν: «Παίρνει πάντα τη σωστή απόφαση, αυτό κάνει όλη του την καριέρα»
Οι Λέικερς, επικράτησαν των Ράπτορς με 123-120, τα ξημερώματα της Παρασκευής (05/12), με νικηφόρο τρίποντο του Ρούι Χατσιμούρα στο φινάλε της αναμέτρησης, ανεβαίνοντας στις 16 νίκες στο NBA.
Ο Ιάπωνας γκαρντ των Λέικερς, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του σε «νεκρό» χρόνο με νικητήριο buzzer - beater τρίποντο που πέτυχε από τη γωνία.
Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία κατοχή η ομάδα του Λος Άντζελες, είχε την τελευταία επίθεση με τον Όστιν Ριβς να πασάρει στον ΛεΜπρόν και να απομένουν μόνο τέσσερα δευτερόλεπτα για τη λήξη.
Την κρίσιμη ώρα, ο «βασιλιάς» πήρε ακόμα μία σωστή απόφαση στην καριέρα του, πασάροντας στη γωνία, έχοντας δει τον Ρούι Χατσιμούρα ελεύθερο.
Ο 27χρονος, σούταρε χωρίς δεύτερη σκέψη και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με την εκπνοή του ρολογιού.
Αμέσως μετά την αναμέτρηση, ο Χατσιμούρα, σε δηλώσεις του αποθέωσε τον ΛεΜπρόν, λέγοντας: «Διάβασε το παιχνίδι σωστά την κρίσιμη στιγμή, αυτό κάνει σε όλη του την καριέρα.»
Αξίζει να σημειωθεί πως ο 40χρονος, έμεινε για πρώτη φορά μονοψήφιος (8 πόντους), σε αγώνα ύστερα από 18 χρόνια και την κρίσιμη στιγμή έδωσε την πιο καθοριστική πάσα του αγώνα, παρά να το πάρει… πάνω του.
"He just makes the right play, that's what he has been doing his whole career."@rui_8mura on @KingJames finding him in the corner for the game-winner even if it meant breaking his double-digit scoring streak 👌— NBA (@NBA) December 5, 2025
True leadership. pic.twitter.com/Dzpd30Q8aK
