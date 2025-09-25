Ο Κάρλος Αλκαράθ τραυματίστηκε στον αστράγαλο στην πρεμιέρα του στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο, όμως συνέχισε και πήρε την πρόκριση απέναντι στον Σεμπάστιαν Μπάεζ.

Ο Κάρλος Αλκαράθ λίγα 24ωρα μετά το Laver Cup, ταξίδεψε στο Τόκιο για να αγωνιστεί για να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο 500άρι τουρνουά στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και η πρεμιέρα του τού έκρυβε μια δύσκολη στιγμή.

Στον αγώνα του με τον Αργεντινό, Σεμπάστιαν Μπάεζ και μετά το 2-2 στο 1ο σετ, ο Ισπανός σε προσπάθεια να βγάλει άμυνα τραυματίστηκε στον αριστερό αστράγαλο.

Αμέσως δέχθηκε ιατρική βοήθεια, το πόδι του δέθηκε και παρότι υπήρξε γενική ανησυχία, ο Αλκαράθ ζήτησε να συνεχίσει και να φθάσει στην πρόκριση με 6-4, 6-2. Στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο, Ζιζού Μπεργκς.

The moment Carlos Alcaraz got injured 🤕



He played through the pain and still won 💪 pic.twitter.com/CTiIa3RzTW September 25, 2025

Στις πρώτες του δηλώσεις το No.1 της παγκόσμιας κατάταξης, εξέφρασε τον αρχικό του φόβο, λέγοντας: «Φοβήθηκα, δεν θα πω ψέματα . Όταν έκανα την κίνηση με τον αστράγαλό μου, ανησυχούσα γιατί δεν ένιωθα καλά στην αρχή.

Είμαι χαρούμενος που μπόρεσα να συνεχίσω να παίζω μετά από αυτό, έπαιξα καλό τένις και τελείωσα τον αγώνα αρκετά καλά. Ήταν κακή τύχη, θα έλεγα. Νομίζω ότι η επόμενη μιάμιση μέρα δεν θα είναι εύκολη για μένα, θα προσπαθήσω να αναρρώσω».