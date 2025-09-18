Στο Six Kings Slam θα λάβει μέρος ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος επιλέχθηκε να συμπληρώσει το ταμπλό του τουρνουά, μετά την απόσυρση του Τζακ Ντρέιπερ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο Six Kings Slam του 2025. Σε μία συμμετοχή που προέκυψε την τελευταία στιγμή, μετά την απόσυρση του Τζακ Ντρέιπερ, ο Έλληνας τενίστας θα λάβει μέρος στο τουρνουά το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Η αρχική σύνθεση ήταν ανάμεσα στους Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Νόβαν Τζόκοβιτς, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Τέιλορ Φριτζ και Τζακ Ντρέιπερ. Όμως ο τελευταίος με έναν τραυματισμό στο χέρι, έβαλε πρόωρο τέλος στη φετινή σεζόν και έτσι ο Τσιτσιπάς θα βρεθεί στο Six Kings Slam.

Πρόκειται για ένα event που έχει prize money ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων και θα βρεθούν οι κορυφαίοι τενίστες του κόσμου, για να το διεκδικήσουν. Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες λαμβάνει περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια, ενώ ο νικητής θα πάρει 5 εκατομμύρια μπόνους. Τον τίτλο την περασμένη σεζόν κατέκτησε ο Γιανίκ Σίνερ.

Surprise, surprise!



Excited to compete in the Six Kings Slam next month in Riyadh, Saudi Arabia 🇸🇦 pic.twitter.com/wgVZO97pgW September 17, 2025

Πώς διεξάγεται στο Six Kings Slam

Το φορμάτ ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί για τη φετινή σεζόν. Πέρσι, δύο τενίστες (Νόβακ Τζόκοβιτς και Ράφα Ναδάλ) είχαν λάβει bye πρόκριση στους ημιτελικούς.

Οι δύο προημιτελικοί που διεξήχθησαν έδωσαν τα ζευγάρια του Γιανίκ Σίνερ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και του Κάρλος Αλκαράθ με τον Ράφα Ναδάλ. Ο Σίνερ προκρίθηκε στον τελικό, εκεί όπου κέρδισε τον Αλκαράθ με 2-1 σετ, κάνοντας ανατροπή για να κατακτήσει τον τίτλο.

Το καλεντάρι του Στέφανου Τσιτσιπά

Λίγες ημέρες πριν είχε γίνει γνωστή η απόσυρση του Έλληνα τενίστα από το τουρνουά στο Πεκίνο. Ο Τσιτσιπάς, μετά την παρουσία του στο Davis Cup απέναντι στη Βραζιλία και θέλοντας να ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις του στην πλάτη, απέσυρε τη συμμετοχή του από το 500άρι τουρνουά στην Κίνα.

Ενώ ακόμα δε γνωρίζουμε αν θα δώσει το παρών στο 1000άρι τουρνουά στη Σανγκάη. Και φυσικά δε θα αγωνιστεί στο Καζακστάν και το Almaty Open, όπως ήταν προγραμματισμένο, μιας και το συγκεκριμένο τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου, παράλληλα με το Six Kings Slam.