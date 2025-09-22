Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ανάρτησή του επεσήμανε πως δεν έκανε εγχείρηση αφαίρεσης κήλης για να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό του πριν το Six Kings Slam.

Μετά τις φήμες που διέρρευσαν για το χειρουργείο του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς διέψευσε μέσω του δικηγόρου του ότι υποβλήθηκε σε επέβαση αφαίρεστης κήλης. Ο Έλληνας τενίστας ταλαιπωρείται αρκετό καιρό από πρόβλημα στη μέση, αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που αποσύρθηκε από το 500ρι του Πεκίνο.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι είναι καλά, ευχαριστώντας τον κόσμο για τα μηνύματα και τη στήριξή του το διάστημα αυτό, την ώρα που ετοιμάζεται να λάβει μέρος στο Six Kings Slam στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στο στόρι του:

«Αγαπητοί φίλοι και υποστηρικτές, με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν έχω υποβληθεί σε επέμβαση στην πλάτη και πως αισθάνομαι καλά. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων για τα ευγενικά σας μηνύματα και τη διαρκή υποστήριξη. Το ενδιαφέρον σας σημαίνει πολλά για εμένα».