Απίθανος Τζόκοβιτς: Συνάντησε Ελληνίδα που μιλούσε σερβικά και έκανε Live βιντεοκλήση στον άντρα της - «Συγχαρητήρια για τη γυναίκα σου»
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα, για να εγγράψει τα παιδιά του σε σχολείο, αλλά και για να παρακολουθήσει αγώνες του Davis Cup. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ένας στιγμιότυπος έγινε viral στα social media, όπου ο Σέρβος τενίστας συνομιλεί με μια Ελληνίδα σε άπταιστα Σερβικά.
“POV: Nole called your husband to tell him how well you speak Serbian, as a Greek woman.”September 16, 2025
Nole is the best pic.twitter.com/QmCVbr0vbn
Η γυναίκα αυτή είναι παντρεμένη με Σέρβο, γι’ αυτό και μιλάει τόσο καλά τη γλώσσα. Αυτός όμως που δεν ήταν αναμενόμενο ήταν ότι ο Τζόκοβιτς θα της ζητούσε να καλέσει τον σύζυγό της στο τηλέφωνο!
Όταν η γυναίκα πήρε τον σύντροφο της, ο Νόλε έιπε λέγοντας: «Μαθαίνω πόσο καλά μιλάς Σερβικά για Ελληνίδα, μπράβο σου! Αυτό είναι κυρίως δικό σου επίτευγμα. Χαίρομαι πολύ, ελπίζω να βρεθούμε κάπου, αν θέλει ο Θεός»
