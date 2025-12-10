Πραγματοποιώντας ακόμα μία πειστική εμφάνιση ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 της Άπελντορν και βρίσκεται μια ανάσα από τους «16» του CEV Cup

Με υπεροχή σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ επικράτησε με 3-0 σετ της ολλανδικής Άπελντορν στο κλειστό του Ρέντη, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τη φάση των «32» του CEV Cup.

Οι ερυθρόλευκοι στον επαναληπτικό που θα γίνει στην Ολλανδία την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 (20.30) χρειάζονται δύο σετ για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Εφόσον πάρει τη πρόκριση, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Καρλοβάρσκο (Τσεχία).

MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Κρίστιαν Φρομ που πέτυχε 7 πόντους με 6/13 επιθέσεις και έναν άσσο. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Λάμπρο Πιτακούδη με 10 πόντους, όσους είχε και ο Αλεξάνταρ Ατανασίγιεβιτς.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-11, 21-15, 25-17

2ο σετ: 6-8, 16-15, 21-18, 25-23

3ο σετ: 8-7, 16-11, 21-16, 25-18

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 6 άσσους, 32 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και της Άπελντορν προήλθαν από 2 άσσους, 29 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-17, 25-23, 25-18) σε 70'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 7 (6/13 επ., 1 άσσος, 40% υπ. - 40% άριστες), Πιτακούδης 10 (8/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ατανασίγιεβιτς 10 (8/19 επ., 2 άσσοι), Δαλακούρας 10 (8/16 επ., 2 μπλοκ, 45% υπ. - 36% άριστες), Καβάνα 4 (1/2 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Νεντέλκοβιτς 6 (1/7 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 33% υπ. - 33% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ, 43% υπ. - 29% άριστες), Χασμπάλα.

ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ (Ρέντμπαντ Στρικβέρντα): Λούνσινγκ 7 (6/17 επ., 1 μπλοκ), Μπλόεμ 7 (4/8 επ., 3 μπλοκ), Ντε Βάιβερ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Έμπελαρ 3 (3/8 επ., 25% υπ. - 25% άριστες), Χάρουκ 8 (6/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βαν Ντερ Σαφ 3 (3/13 επ., 50% υπ. - 40% άριστες) / Άλεκσοφ (λ, 20% υπ. - 20% άριστες), Βαν Μπλάντελ (λ, 33% υπ. - 33% άριστες), Βαν Ντε Πιλ, Βαν Λαρ 1 (1/3 επ.), Χέρινξ.