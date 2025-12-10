Μία σημαντική νίκη πήρε η Γλυφάδα κόντρα στον Εθνικό με σκορ 12-10, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών, ανεβαίνοντας έτσι στην τετράδα...

Η Γλυφάδα μετά τη νίκη επί του Εθνικού στον πρώτο γύρο κατάφερε να ντουμπλάρει τις επικρατήσεις της κόντρα στις «κυανόλευκες». Με σκορ 12-10 η ομάδα των νοτίων προαστίων πήρε τρίποντο τετράδας στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά.

Το ματς ξεκίνησε με τη Γλυφάδα να παίρνει δύο γκολ απόσταση (0-2). Ο Εθνικός ακολούθησε στο σκορ, μειώνοντας δύο φορές στο ελάχιστο τη διαφορά (1-2, 2-3). Μάλιστα, με την Κοντογιάννη οι γηπεδούχες έφεραν στα ίσα την αναμέτρηση (3-3), ωστόσο ένα σερί των φιλοξενούμενων τους έδωσε και πάλι το +2 (3-5).

Η Γλυφάδα είχε το μομέντουμ στον αγώνα και στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου βρήκε δύο γρήγορα γκολ, φτάνοντας στο +4 (3-7). Ο Εθνικός έβγαλε αντίδραση, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να επαναφέρει τη διαφορά στα δύο τέρματα, με τις Κανετίδου και Καραγιάννη να σκοράρουν (5-7).

Παρόμοια ήταν η έκβαση του σκορ στην τρίτη περίοδο. Η ομάδα της Γλυφάδας πήρε ξανά τέσσερα τέρματα διαφορά, με τον Εθνικό να μειώνει και πάλι στα δύο. Βέβαια, περίπου τέσσερα λεπτά πριν το τέλος της περιόδου, ο προπονητής των γηπεδούχων Ορέστης Σαλάχας απεβλήθη με κόκκινη κάρτα, με συνέπεια έως το τέλος του ματς οι «κυανόλευκες» να δέχονται οδηγίες από τον βοηθό του.

Το γεγονός αυτό επηρέασε αρκετά τις παίκτριες του Εθνικού, οι οποίες βρέθηκαν με πέντε γκολ πίσω στα μέσα του τελευταίου οκτάλεπτου (7-12). Μέχρι τη λήξη του ματς προσπάθησαν να... συμμαζέψουν τη διαφορά και με τρία διαδοχικά γκολ διαμορφώθηκε το τελικό 12-10.

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 2-2, 2-2, 3-3

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ