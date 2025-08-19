Τσιτσιπάς: «Να χτίσω αυτοπεποίθηση για το US Open»

Τι δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του στο 250άρι τουρνουά στο στο Γουίνστον Σάιλεμ των ΗΠΑ.

O Στέφανος Τσιτσιπάς λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης και συγκεκριμένα στις 01:30 το πρωί της Τετάρτης (20/8) θα αντιμετωπίσει τον Κινέζο, Μπου Ινσακέτε στην πρεμιέρα του στο 250άρι στο Γουίνστον Σάιλεμ των ΗΠΑ.

Ο Έλληνας παίκτης είναι το Νο.1 στο ταμπλό και στην πόλη της Βόρειας Καρολίνα θα έχει την ευκαιρία να κάνει την πρόβα τζενεράλε για το US Open.

Ο Τσιτσιπάς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη χρησιμότητα της συμμετοχής του στο Γουίνστον Σάιλεμ

«Πάντα άκουγα γι' αυτό το τουρνουά στο παρελθόν οπότε το νιώθω οικείο. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για μένα να δοκιμάσω καινούργια πράγματα στο court και είναι καλό να έχω ένα τουρνουά πριν το US Open. Ελπίζω να παίξω πολλούς αγώνες και να χτίσω αυτοπεποίθηση», είπε αρχικά και πρόσθεσε

«Προσπαθώ να μένω στη ρουτίνα μου, να κάνω τη δουλειά μου, να μην υπερφορτώνω τον εαυτό μου πριν το μεγάλο τουρνουά. Είναι σημαντικό να κρατάς το μυαλό σου σε τάξη και να είσαι ανοιχτός σε διορθώσεις πριν ξεκινήσει το τουρνουά. Προπονούμαι εδώ και μερικές μέρες εδώ και η υγρασία είναι πολλή υψηλή, κάνει και ζέστη. Αυτό θα είναι μια πρόκληση για τους περισσότερους παίκτες αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία στο να διαχειριστούμε αυτό το κλίμα και παράλληλα να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο. Δεν είναι εύκολο αλλά νιώθω ότι αν βρεθεί η ισορροπία, τότε θα δημιουργηθούν και πολλές ευκαιρίες».