Γιαμάλ: Νέο «μυστικό» πάρτι χωρίς κινητά και με VIP ζώνη για γυναίκες
Πάνω που φαινόταν πως η κατάσταση είχε...κοπάσει, ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο των ισπανικών -και όχι μόνο- μέσων, για εξωαγωνιστικούς λόγους. Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα, που αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Ισπανίας στο τρέχον «παράθυρο» των προκριματικών του Μουντιάλ εξαιτίας ενοχλήσεων στη βουβωνική χώρα.
Φαίνεται πάντως πως εκμεταλλεύτηκε αυτή τη... διακοπή για να παρτάρει.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «El Periódico», ο 18χρονος διοργάνωσε ένα ακόμη ιδιωτικό πάρτι, το οποίο έλαβε ολόκληρο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (14/11).
Στη συγκεκριμένη εκδήλωση, υπήρχε ως όρος εμπιστευτικότητας οι καλεσμένοι να μην έχουν μαζί τα κινητά τους τηλέφωνα. Για την ακρίβεια, τα άφηναν στην είσοδο του κλαμπ, ενώ υπήρχε μια VIP ζώνη, όπου πρόσβαση, εκτός του Γιαμάλ, των φίλων και των συγγενών του, είχαν μόνο γυναίκες, ούτως ώστε να μπορούν να πιούν ποτό και να συνομιλήσουν με τον νεαρό winger.
Σημειώνεται δε πως οι φίλοι του wonderkid της Μπάρτσα αποχώρησαν περί τα μεσάνυκτα, ενώ ο ίδιος συνέχισε τη διασκέδαση.
