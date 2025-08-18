O Κινέζος, Μπου Ινσακέτε θα είναι το πρώτο εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο 250άρι τουρνουά στο Γουίνστον Σάιλεμ των ΗΠΑ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πρώτα έμαθε πότε θα πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του στο 250άρι τουρνουά στο Γουίνστον Σάιλεμ, τώρα γνωρίζει ποιος θα είναι και ο αντίπαλός του.

Πρόκειται για τον Μπου Ινσακέτε (Νο.75), καθώς ο 23χρονος Κινέζος, νίκησε για τον 1ο γύρο, τον Τσενγκ Τσουν-Χσιν από την κινεζική Ταϊπέι με 6-7(2), 6-3, 7-6(4).

Το παιχνίδι θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης (19/8) στις 18:30 τοπική ώρα και με τη διαφορά ώρας με τη Βόρεια Καρολίνα σημαίνει πως θα αρχίσει στις 01:30 το πρωί της Τετάρτης (20/8), ώρα Ελλάδος. Ο Τσιτσιπάς είναι Νο.1 στο ταμπλό και θα παίξει για πρώτη φορά με τον Μπου, που δεν έχει τίτλο στο tour. Εφόσον προκριθεί στη φάση των «16», πιθανός αντίπαλος για τον Τσιτσιπά θα είναι ο Αμερικανός, Μάρκος Γκιρόν.



