Τα ματς με Σκωτία και Λευκορωσία ήταν αδιάφορα στο βαθμολογικό σκέλος αλλά ήταν μία καλή ευκαιρία τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να χρησιμοποιήσει μερικούς ποδοσφαιριστές που δεν είχαν τόσο χρόνο συμμετοχής στα χέρια του. Ποιοι, όμως, ήταν αυτοί που την... άρπαξαν από τα μαλλιά;

Από το τέλος της 4ης αγωνιστικής των ευρωπαϊκών προκριματικών του Μουντιάλ του 2026, η Εθνική Ελλάδος γνώριζε ότι δεν θα μπορεί να παλέψει για την επιστροφή της σε μεγάλη διοργάνωση ούτε από την πρώτη αλλά ούτε και από τη δεύτερη θέση του ομίλου.

Έτσι τα δύο τελευταία παιχνίδια με τη Σκωτία εντός και τη Λευκορωσία εκτός, ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα και χωρίς κανένα βαθμολογικό κίνητρο. Όμως στις τάξεις της Εθνικής Ομάδας, τα πράγματα ήταν διαφορετικά γιατί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε την θέληση να δει και παιδιά που βρίσκονταν στις κλήσεις αλλά δεν είχαν χρόνο συμμετοχής στα χέρια του.

Το Gazzetta αναλύει ποιοι διεθνείς άρπαξαν την ευκαιρία του Έλληνα προπονητή από τα... μαλλιά και τι πρόσφεραν σε αυτή τη δυάδα αγώνων.

Παναγιώτης Ρέτσος

«O Ρέτσος είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα της αφοσίωσης και της έννοιας της Εθνικής Ομάδας. Είναι παίκτης που παίζει βασικός σε μεγάλη ομάδα, με ευρωπαϊκά παιχνίδια και διακρίσεις.

Στα κρίσιμα δεν έπαιξε αυτός, όμως η συμπεριφορά του και η αγωνιστικότητα του αντανακλούν το κλίμα της Εθνικής. Όταν χρειάστηκε να παίξει είδατε κι εσείς πως ήταν απόλυτα έτοιμος για να κάνει αυτό που πρέπει στο γήπεδο», δήλωσε ο Γιοβάνοβιτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, έχοντας τον αμυντικό του Ολυμπιακού δίπλα του.

Ο αρχηγός των νταμπλούχων Ελλάδας έπαιξα ως βασικός τόσο κόντρα στην Σκωτία, όσο και κόντρα στη Λευκορωσία, παρουσιάζοντας μία εξαιρετική εμφάνιση, ειδικά κόντρα στους πρώτους. Περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τους επιθετικούς των Σκωτσέζων, «έδεσε» με τον Κουλιεράκη και οι αριθμοί του αμυντικά ήταν εντυπωσιακοί με 11 επεμβάσεις, 2/2 τάκλιν και 3/3 μονομαχίες.

Αντρέας Τεττέη

Ήταν από τις επιλογές που Γιοβάνοβιτς που κέρδισε τα βλέμματα όταν κλήθηκε λόγω του τραυματισμού του Φώτη Ιωαννίδη. Ο Αντρέας Τεττέη είδε τον Παυλίδη να αποχωρεί με τραυματισμό από το ματς με τη Σκωτία μόλις στο 43ο λεπτό και έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με το εθνόσημο.

Ο 24χρονος φορ της Κηφισιάς ήταν εντυπωσιακός κόντρα στους Σκωτσέζους, με αποκορύφωμα την ασίστ στον Καρέτσα για το 2-0, σε ένα γκολ που τα 2/3 τα έχει ο ταλαντούχος επιθετικός. Στο ματς με τη Λευκορωσία επιλέχθηκε στο βασικό σχήμα από τον έμπειρο τεχνικό και αγωνίστηκε για συνολικά 64 λεπτά πριν αφήσει τη θέση του στον Κωστούλα.

Έδωσε πολλές μάχες με τους αντίπαλους αμυντικούς, απείλησε μία φορά προς τον αντίπαλο πορτιέρε, κέρδισε δύο φάουλ, πήρε την μπάλα 20 φορές συνολικά κατά τη διάρκεια του αγώνα και βοήθησε στο πρέσινγκ.

Χρήστος Μουζακίτης

Αν και με τη Λευκορωσία δεν αγωνίστηκε, με την Σκωτία ήταν από τους καλύτερους του γηπέδου. Ο Χρήστος Μουζακίτης, λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε ότι κέρδισε το βραβείο του «Golden Boy Web», έπαιξε βασικός κόντρα στους Σκωτσέζους, κάνοντας μία γεμάτη εμφάνιση στη μεσαία γραμμή, δίπλα στον Κουρμπέλη.

Στο κομμάτι της κυκλοφορίας ήταν από τους κύριους πομπούς του άξονα με την μπάλα να περνά από τα δικά του πόδια. Άγγιξε το... τέλειο με 33 στις 37 πάσες, από τις οποίες οι 19 έγιναν στην επίθεση και οι 15 βρήκαν συμπαίκτη του. Είχε ένα σουτ προς το αντίπαλο τέρμα, πήρε την μπάλα στα πόδια του 47 φορές ενώ πάλεψε τέσσερις φορές και βγήκε ισάριθμες νικητής.

Νεκτάριος Τριάντης

Ντεμπούτο με το εθνόσημο για τον Νεκτάριο Τριάντη, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή κόντρα στη Λευκορωσία στο 64ο λεπτό αλλά πρόλαβε να δείξει δείγματα γραφής. Δίπλα στον Ζαφείρη πρόσφερε σημαντικές βοήθειες στην ισορροπία του κέντρου, αφήνοντας τον ποδοσφαιριστή της Σλάβια Πράγας να κινείται περισσότερο επιθετικά.

Παρότι ήταν το πρώτο του ματς με τα γαλανόλευκα, ο 22χρονος χαφ πρόλαβε να κερδίσει μία μονομαχία, να έχει ένα επιτυχημένο τάκλιν ενώ στο διάστημα που έπαιξε είχε 23 επαφές με την μπάλα, συμμετέχοντας στο παιχνίδι της Εθνικής.

Έκανε 21 πάσες με ποσοστό επιτυχίας στο 81% και άξιο αναφοράς είναι ότι οι 14 ήταν προς την επίθεση, δείγμα ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής είναι ένας παίκτης που κοιτάει να ανεβάσει την ομάδα με μεταβιβάσεις μπροστά παρά πίσω.