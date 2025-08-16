O Σίνερ γενέθλια πρόκριση στον τελικό στο Σινσινάτι (vid)

Δημήτρης Ντζάνης
Ο Γιάνικ Σίνερ
Ο Γιάνικ Σίνερ γιόρτασε τα 24α γενέθλιά του με νίκη επί του Τέρενς Άτμαν με 2-0 σετ και με την πρόκριση στον τελικό στο Masters του Σινσινάτι.

Ο Γιάνικ Σίνερ συνδύασε τα 24α γενέθλιά του με την πρόκριση στον τελικό τού Masters στο Σινσινάτι, με τον Ιταλό να επικρατεί του Γάλλου, Τέρενς Άτμαν με 7-6(4), 6-2.

Ο Σίνερ μετά τους τίτλους στο Australian Open και στο Wimbledon, θα παίξει για τον 3ο τίτλο μέσα στο 2025, τον 21ο της καριέρας του και δεύτερο διαδοχικό στο Σινσινάτι. Ο αντίπαλός του θα προκύψει από τον 2ο ημιτελικό ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Η κάρτα Pokémon στον Σίνερ

Ο 23χρονος Άτμαν, Νο.136 στον κόσμο, πριν από τον αγώνα δώρισε στον Σίνερ μια κάρτα Pokémon(!), ενώ ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός στο πρώτο σετ.

image

Ο Γάλλος σε καμία περίπτωση δεν βρέθηκε αντιμέτωπος με break point, o Σίνερ με τρία διαδοχικά love game έστειλε το σετ στο tie break κι εκεί κυριάρχησε, προηγήθηκε με 3-0, 5-2, έφθασε στο 6-3 κι έκλεισε το σετ με 7-6(4).

Ο Σίνερ μετά την 4η ισοπαλία για το 1-0 στο 2ο σετ και με love game έκανε το 2-1. Στο 4ο game o Σίνερ έφθασε στο πρώτο break του ημιτελικού (3-1), με νέο love game ξέφυγε με 4-1. Ο Ιταλός διατήρησε το προβάδισμα (5-2) κι έχοντας αμέσως μετά δύο match points, έφθασε στο 6-2 και στην πρόκριση.

