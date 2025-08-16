O Σίνερ γενέθλια πρόκριση στον τελικό στο Σινσινάτι (vid)
Ο Γιάνικ Σίνερ συνδύασε τα 24α γενέθλιά του με την πρόκριση στον τελικό τού Masters στο Σινσινάτι, με τον Ιταλό να επικρατεί του Γάλλου, Τέρενς Άτμαν με 7-6(4), 6-2.
Ο Σίνερ μετά τους τίτλους στο Australian Open και στο Wimbledon, θα παίξει για τον 3ο τίτλο μέσα στο 2025, τον 21ο της καριέρας του και δεύτερο διαδοχικό στο Σινσινάτι. Ο αντίπαλός του θα προκύψει από τον 2ο ημιτελικό ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.
Η κάρτα Pokémon στον Σίνερ
Ο 23χρονος Άτμαν, Νο.136 στον κόσμο, πριν από τον αγώνα δώρισε στον Σίνερ μια κάρτα Pokémon(!), ενώ ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός στο πρώτο σετ.
🎶 Gotta Catch 'Em All 🎶
For @janniksin's brithday, Terence Atmane gave him a Pokémon card ❤️🫂@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/rn2PFzZVlq— ATP Tour (@atptour) August 16, 2025
Ο Γάλλος σε καμία περίπτωση δεν βρέθηκε αντιμέτωπος με break point, o Σίνερ με τρία διαδοχικά love game έστειλε το σετ στο tie break κι εκεί κυριάρχησε, προηγήθηκε με 3-0, 5-2, έφθασε στο 6-3 κι έκλεισε το σετ με 7-6(4).
Ο Σίνερ μετά την 4η ισοπαλία για το 1-0 στο 2ο σετ και με love game έκανε το 2-1. Στο 4ο game o Σίνερ έφθασε στο πρώτο break του ημιτελικού (3-1), με νέο love game ξέφυγε με 4-1. Ο Ιταλός διατήρησε το προβάδισμα (5-2) κι έχοντας αμέσως μετά δύο match points, έφθασε στο 6-2 και στην πρόκριση.
📍Next Stop: The Final— ATP Tour (@atptour) August 16, 2025
World No. 1 and defending champion @janniksin is back in the #CincyTennis championship match! pic.twitter.com/XDK5tiOvU3
