O Στέφανος Τσιτσιπάς, όπως έγινε γνωστό από τους διοργανωτές, έλαβε wildcard από το τουρνουά στο Winston Salem το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 16 έως τις 23 Αυγούστου.

Ένας ακόμη... σταθμός προστέθηκε για τον Στέφανο Τσιτσιπά πριν το US Open και αυτός θα είναι το τουρνουά στο Winston Salem. Εκεί, ο Έλληνας τενίστας θα λάβει μέρος, καθώς οι διοργανωτές του έδωσαν wildcard, το οποίο και ανακοίνωσαν το βράδυ της Πέμπτης (7/8).

Η ανακοίνωση των διοργανωτών για την wildcard στον Τσιτσιπά

«Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Winston-Salem Open, καθώς εξασφάλισε wild card για τη φετινή διοργάνωση. Ο Έλληνας πρωταθλητής, δύο φορές φιναλίστ σε Grand Slam και κάτοχος 12 τίτλων ATP, εντάσσεται επίσημα στο ταμπλό του τουρνουά που φιλοξενείται στη Βόρεια Καρολίνα.

"Είναι τιμή μας να δίνουμε wild card σε έναν παίκτη του επιπέδου του Στέφανου Τσιτσιπά", δήλωσε ο διευθυντής της διοργάνωσης, Τζεφ Ράιαν. "Η παρουσία του ενισχύει ακόμη περισσότερο το ήδη ανταγωνιστικό φετινό ταμπλό και ανυπομονούμε να τον δούμε στο γήπεδο".

Ο Τσιτσιπάς έχει φτάσει στον τελικό του Roland Garros το 2021 και του Australian Open το 2023, ενώ κατέκτησε τον τίτλο στο ATP Finals το 2019. Το 2021 ανέβηκε έως το Νο. 3 της παγκόσμιας κατάταξης και παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς παίκτες της ελίτ. Φέτος, έχει πανηγυρίσει έναν τίτλο, στο 500άρι του Ντουμπάι, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ανάμεσα στους παίκτες που έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στο Winston-Salem Open είναι ο περσινός πρωταθλητής Λορέντσο Σονέγκο και ο φιναλίστ του 2024, Άλεξ Μίκελσεν. Συνολικά, αρκετοί τενίστες του Top 50 θα βρεθούν στη φετινή διοργάνωση.

Οι τελευταίες θέσεις του κυρίως ταμπλό θα συμπληρωθούν από επιπλέον wild cards αλλά και από παίκτες που θα περάσουν μέσω του προκριματικού ταμπλό. Το Winston-Salem Open αποτελεί την τελευταία στάση πριν το US Open και αποτελεί ιδανική ευκαιρία προετοιμασίας για τους κορυφαίους αθλητές.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα επιδιώξει να χτίσει ρυθμό και αυτοπεποίθηση ενόψει της Νέας Υόρκης, ελπίζοντας σε μια δυναμική πορεία σε αμερικανικό έδαφος».